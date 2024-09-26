Mansur Yavaş Adaylık İddialarına Sert Çıktı: Ekrem İmamoğlu’na Siyasi Yasak Gelirse Ne Yapacaklar?
Mansur Yavaş Adaylık İddialarına Sert Çıktı: Ekrem İmamoğlu’na Siyasi Yasak Gelirse Ne Yapacaklar?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan Cumhurbaşkanlığı adaylarına sert çıktı. Yavaş ayrıca, İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi halinde tüm belediye başkanları olarak görevi bırakarak mesaj vermeyi düşündüklerini de söyledi.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Caddesi'ndeki 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi'nin açılışına katılarak açıklamalarda bulundu.
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Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarını gereksiz bulduğunu söyleyerek; “Sayın İmamoğlu'nun ve benim ağzımdan bir şey çıkmadığı halde kulis bilgisi adı altında hem hükümeti eleştirip hem de hükümete hizmet edecek gereksiz tartışmalar yaptırıyorlar ve gündemi unutturuyorlar. Ülkenin tek gündemi emeklilerin durumu, yaklaşan kış şartları, dar gelirli vatandaşlarımız” dedi.
Türkçe olarak gayet açık konuştuğunu ifade eden Mansur Yavaş, “Partimiz aday gösterirse aday oluruz. Başka türlü benim talebim söz konusu değil” dedi.
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak geleceği iddiaları karşısında daha önce 11 büyükşehir belediye başkanıyla birlikte konuştuklarını ve karar sonrasında toplu olarak istifa ederek dünyaya mesaj vermenin gündeme geldiğini ifade etti.
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