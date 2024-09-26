Mansur Yavaş Adaylık İddialarına Sert Çıktı: Ekrem İmamoğlu’na Siyasi Yasak Gelirse Ne Yapacaklar?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan Cumhurbaşkanlığı adaylarına sert çıktı. Yavaş ayrıca, İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi halinde tüm belediye başkanları olarak görevi bırakarak mesaj vermeyi düşündüklerini de söyledi.