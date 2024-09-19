Gazeteci Fatih Ergin'in İddiası Gündem Oldu: "Ekrem İmamoğlu'na Siyasi Yasak Kararı Fiilen Çıktı"
Gazeteci Fatih Ergin'in İddiası Gündem Oldu: "Ekrem İmamoğlu'na Siyasi Yasak Kararı Fiilen Çıktı"
Sözcü TV’de açıklamalarda bulunan gazeteci Fatih Ergin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için siyasi yasağın fiilen onaylandığı belirterek 'Son günlerin en önemli konularından biri Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak... Bu fiilen onaylanmış durumda ancak açıklanmıyor' iddiasında bulundu.
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Gazeteci Fatih Ergin, SÖZCÜ TV'de Serap Belovacıklı'nın sunduğu Haber Saati programında konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan siyasi yasak davasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ergin, şunları söyledi;
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İşte Fatih Ergin'in SÖZCÜ TV'deki açıklamaları...
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