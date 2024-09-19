Gazeteci Fatih Ergin'in İddiası Gündem Oldu: "Ekrem İmamoğlu'na Siyasi Yasak Kararı Fiilen Çıktı"

“Son günlerin en önemli konularından biri Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak... Bu fiilen onaylanmış durumda ancak açıklanmıyor.

Açıklanmamasının ardından birçok iddia var. Gerçekten Ekrem İmamoğlu'na bir yasak gelirse ne olur? Hukuken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na siyasi yasak getirilmiş olur ama fiilen kamuoyu nezdinde Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmiş olur.”