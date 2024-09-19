Nizip Belediye Başkanı'na 'El Hareketi' Tepkisi: Mühendisin Elini Cebinden Çıkarttırdı!
Nizip Belediye Başkanı'na 'El Hareketi' Tepkisi: Mühendisin Elini Cebinden Çıkarttırdı!
Daha önce Özgür Özel’in yaptığı ziyaret sırasında eşi çiftçi kılığına girip Özel’e yaşadıkları sorunları anlatan Gaziantep Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, ziyarete gittiği laboratuvarda ziraat mühendisine müdahalede bulununca sert tepkilerin odağında kaldı.
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Gaziantep Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçesindeki özel bir laboratuvarı ziyarete gitti. Laboratuvarda yapılan çalışmaları görmek için gezerken kendisine faaliyetler hakkında bilgi veren ziraat mühendisini, elini cebinden çıkarması için uyardı.
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Sunum yaptığı sırada başkanın söylediklerini duymayan mühendisin cebindeki elini belediye başkanı Ali Doğan tutup kendisi çıkarttı. Sosyal medyada o ana dair yayılan görüntülerin altına belediye başkanının bu hareketini eleştiren yorumlar yapıldı. Eleştirilerin bazıları kendisinin üniversite mezunu dahi olmadığı yönünde yapıldı.
İşte o yaşananlar...
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