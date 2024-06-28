Manisalı Gelinin Düğünden Önceki ve Sonraki Makyajlı Halini Görenler Değişime İnanamadı
Manisalı Gelinin Düğünden Önceki ve Sonraki Makyajlı Halini Görenler Değişime İnanamadı
Makyaj denilen şey biraz da sanat, hatta bazen de büyü gibi bir şey. Manisalı bu gelin adayının değişimi ise gören herkesi şaşırttı.
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Makyaj ve saç modeli, bir kadının görünüşünü geçici de olsa değiştiren müdahaleler. Ha kimisi Süreyya Hanım gibi usta ellere denk gelmediği için şanssız olabilir, o başka.
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Ama makyaj denilen hadise, özellikle de gelin makyajı biraz da büyücülük işi. Uzman makyaj artistleri inanılmaz işler çıkartıyor.
Manisa'da yaşayan bu gelinimiz de gerçekten düğün öncesi ve sonrası görüntüsüyle görenleri bir hayli şaşırttı.
Bakın gelin kızımızın makyajdan sonraki haline?
O değişimin videosuna bir de buradan bakın 👇
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