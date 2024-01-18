Manifestlerin Gücü Adına
Manifestlerin Gücü Adına
Bu konu o kadar çok konu gündemde ki en son oyuncu Doğu Demirkol bununla alakalı film bile çekti, Yaşam Koçu adında, tiye almış film boyunca yaşam koçlarını ve yaptıklarını. İyi de yapmış helal olsun.
Geçenlerde bir danışanımla seanstayız, bana hayallerini gösterdi, daha doğrusu manifest yapmış, çok hoşuma gitti hayalleri olması, kendine bir de tablo hazırlamış, evrene salmış. 777 oldu oldu teşekkür ederim, demiş hepsinin sonlarına.
Güzel bir düşünce, olumlu düşünmesi harika.
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Neden harika? Çünkü olumlu düşünürsek olumlu hormonlar salgılarız, seratonin, endorfin gibi ve hayatın olumlu tarafları ilgimizi çeker, mutlu oluruz.
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