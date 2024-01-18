Manifestlerin Gücü Adına

Olumsuz düşünürsek olumsuz hormonlar salgılarız kortizol gibi ve stres olmaya başlarız.

Bunu şuna benzetiyorum, bir anda kapıdan yeni doğmuş bir bebek gelse annesinin kucağında, nasıl mutlu oluruz, yüzümüz gülmeye başlar, huzurlu hissederiz.

Ancak aynı kapıdan hiç haz etmediğimiz birinin girdiğini düşünelim, bir anda enerjimiz düşer, moralimiz bozulur ve huzurumuz kaçar. Bu yüzden duygu düşünce bağlantısı çok önemli.

Konumuza dönelim.

Manifestler hazırlaması çok güzel, ama bunların hiçbirine değil bu sene 15 sene içerinde bile ulaşması reel olarak mümkün değil, bizim için inanmak çok önemli, vücudumuzun, bedenimizin titremesi lazım, frekansımızın o hayale yönelik olması lazım.

Ama öyle hayaller ki hepsi çok uçuk, o yüzden sadece söylemeyle gerçekleşemiyor…

Ancak hayallerimizi daha ulaşılabilir ve kısa süreli kurarsak işte o zaman gerçekleşmesi çok mümkün, ben bir psikolog olarak hedeflerimi, hayallerimi 1 aylık yaşıyorum, yaptıkça yenilerini ekliyorum ve hepsine şu ana kadar ulaştım.

Diyeceğim o ki manifestte yapsanız, hayal de kursanız buna en azından siz inanın ve öyle gibi yaşayın.

Bir hayalin gerçekleşmesi öyleymiş gibi yaşamaktan geçer.

Sevgiler dostlarım.

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