Haberler
Genel Kültür
Müzik
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 16 - 17 Mayıs Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
15.05.2026 - 23:44

İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 16-17 Mayıs'ta hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Sertab Erener: 16 Mayıs Cumartesi saat 18.00’de KüçükÇiftlik Park sahnesinde güçlü sesiyle eşsiz bir gecenin mimarı oluyor. 

  • Ersay Üner: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi müzikseverlerle buluşuyor. 

  • Gülşen: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de JJ Arena sahnesinde enerjik performansı ile göz dolduruyor. 

  • Serdar Ortaç: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu sahnesinde haftanın ikinci konserini veriyor. 

  • Gökhan Türkmen: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde duygusal parçaları ile romantik bir gecenin yıldızı oluyor.

  • Murat Karahan - Sezen Aksu Şarkıları: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenlerini nostaljik bir geceye davet ediyor.

  • An Epic Symphony & Mustafa Sandal: 17 Mayıs Pazar saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

  • Sam Paganini + Procombo + Koray T & Junior + HZR: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Klein Phönix sahnesinde gecenin ritmini değiştiriyor.

  • KASTEL w/ Oliver Huntemann: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Kastel'de sahneye çıkıyor. 

  • Chart Hits | Güven Akyol: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Kastel Flow'da dur durak bilmeyen bir eğlencenin yıldızı oluyor. 

  • Murat Uncuoğlu - B2b - Alican: 16 Mayıs Cumartesi saat 23.59’da Blind İstanbul'da gece boyunca enerjiyi düşürmeyen setler, güçlü ritimlerle sahnede. 

  • Kastel MixTape | Atlas: 17 Mayıs Pazar saat 22.00’de Kastel Flow'da gecenin ritmini yükseltiyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

  • Batuflex: 17 Mayıs Pazar saat 19.30’da Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Ceg: 17 Mayıs Pazar saat 21.00'de IF Performance Hall Beşiktaş hit parçalarıyla sahnede!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Rock Sahne'de Kimler Var?

  • Nafile: 16 Mayıs Cumartesi saat 19.30’da Flu Kadıköy sahnesinde unutulmaz anlar yaşatıyor. 

  • Emre Aydın: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde coşkulu anlar yaşatıyor. 

  • Güney Marlen: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Muaf Kadıköy sahnesinde unutulmaz bir konser atmosferi yaratıyor. 

  • Seksendört: 17 Mayıs Pazar saat 20.00’de Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi'nde 20. yılını özel bir konserle kutluyor.

  • Dolu Kadehi Ters Tut: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Dream Park İstanbul sahnesinde dinleyici karşısında performans sergiliyor. 

  • Yin Yin: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Babylon'da müzik dolu bir geceye liderlik ediyor. 

  • Yüzyüzeyken Konuşuruz: 17 Mayıs Pazar saat 19.00'da JJ Arena sahnesinde sevenlerini müzikal bir yolculuğa çıkarıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

  • KONJO & Volkan Terzioğlu: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Öktem Aykut mekanında sevenleriyle buluşuyor.

  • Grup Gündoğarken: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Bostancı Beyaz Ev Bar - Sahne 16'da sevenleriyle buluşuyor.

  • Kalben: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Dorock XL Kadıköy sahnesinde müzikseverlerin karşısına çıkıyor. 

  • Gaye Su Akyol: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.30’da Moda Kayıkhane sahnesinde geceye renk katıyor. 

  • EVRENCAN GÜNDÜZ: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.30’da Blind İstanbul'da müzik dolu performans sergiliyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri Var?

  • Ahmet Aslan: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)'nde sevenleriyle buluşuyor.

  • Hakan Altun: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Erdoğan Emir & Işık Berfin: 17 Mayıs Pazar saat 19.00’da Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşuyor.

  • Ahmet Kaya ile Kardeş Türküler: 17 Mayıs Pazar saat 20.30’da Mall of Istanbul MOİ Sahne'de sevenleriyle buluşuyor.

Ömer Faruk Kino
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
