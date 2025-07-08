Manifestinizi Evrene Bu 11 Şarkıyı Yollayarak Yapın!
Hayatının başrolü sensin! Evrenden istediğin ve ihtiyacın olan her şey de senden sadece bir tık uzakta. Bu listede manifest yaparken gücünüzü katlayacak birbirinden güçlü şarkıyı sizin için oluşturduk! Şimdi dinlemeye başlayın...
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1. Circus
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2. Run This Town
3. Lucky Girl
4. Obsessed
5. Just Like Magic
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6. Maneater
7. Who's That Girl?
8. Girl on Fire
9. Flashing Lights
10. 444
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11. Ciara
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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