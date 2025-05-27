Manifest Yapmanın İncelikleri ve Sayıların Gizli Anlamları...Numeroloji Analisti "Bana Bi Anlat"a Konuştu
Onedio'nun özel röportaj serisi 'Bana Bi Anlat' yeni bölümleriyle devam ediyor. Bu bölümün konuğu Numeroloji Analisti Selda Bilgehan oldu. Manifest dünyası ve numaraların gizemli anlamları için detaylar burada 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Onedio'nun özel röportaj serisi "Bana Bi Anlat", uzman konukların merak edilen soruları yanıtladığı bölümleriyle devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Numeroloji Analisti Selda Bilgehan, sürekli aynı tip insanları hayatımıza çekmemizin ilginç sebebini şöyle açıkladı:
Herkesin en merak ettiği manifest konusuyla ilgili Bilgehan'ın yaptığı açıklama ise bir o kadar ilginç:
Bu ilginç sohbetin tamamını ve "Bana Bi Anlat"ın yeni bölümünü buradan izleyebilirsiniz. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın