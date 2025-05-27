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Manifest Yapmanın İncelikleri ve Sayıların Gizli Anlamları...Numeroloji Analisti "Bana Bi Anlat"a Konuştu

Manifest Yapmanın İncelikleri ve Sayıların Gizli Anlamları...Numeroloji Analisti "Bana Bi Anlat"a Konuştu

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Gündem Editörü
27.05.2025 - 13:50 Son Güncelleme: 27.05.2025 - 13:51

Onedio'nun özel röportaj serisi 'Bana Bi Anlat' yeni bölümleriyle devam ediyor. Bu bölümün konuğu Numeroloji Analisti Selda Bilgehan oldu. Manifest dünyası ve numaraların gizemli anlamları için detaylar burada 👇

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Onedio'nun özel röportaj serisi "Bana Bi Anlat", uzman konukların merak edilen soruları yanıtladığı bölümleriyle devam ediyor.

Onedio'nun özel röportaj serisi "Bana Bi Anlat", uzman konukların merak edilen soruları yanıtladığı bölümleriyle devam ediyor.

Bu haftanın konuğu, numeroloji analisti Selda Bilgehan oldu. Bilgehan numaraların bize anlatmaya çalıştıkları ve manifest dünyasıyla ilgili oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Numeroloji Analisti Selda Bilgehan, sürekli aynı tip insanları hayatımıza çekmemizin ilginç sebebini şöyle açıkladı:

Numeroloji Analisti Selda Bilgehan, sürekli aynı tip insanları hayatımıza çekmemizin ilginç sebebini şöyle açıkladı:

'Annenin hamilelikte yaşadığı bir anlık duygu ya da anneannenin hayatındaki benzer bir döngü hayatındaki bu seçimde etkili olabilir'

Herkesin en merak ettiği manifest konusuyla ilgili Bilgehan'ın yaptığı açıklama ise bir o kadar ilginç:

Herkesin en merak ettiği manifest konusuyla ilgili Bilgehan'ın yaptığı açıklama ise bir o kadar ilginç:

Şimdi mesela ev almayı manifestleyeceksin. Gözünü kapattın, ev alma hayali kuruyorsun ama bilincin bu maaşla ev mi alınır diyor sana. Sen bu manifesti gerçekleştiremezsin. İstediğin kadar yaz çiz, ateş yakıp üstünden atla. Bilincin devrede olduğu sürece manifestler gerçekleşmez.'

Bu ilginç sohbetin tamamını ve "Bana Bi Anlat"ın yeni bölümünü buradan izleyebilirsiniz. 👇

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Eda Aytekin
Eda Aytekin
Gündem Editörü
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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