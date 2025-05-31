Manifest Grubunun En Güzel Kızını Seçiyoruz!
Son dönemlerin en çok konuşulan ve adından sıkça söz ettiren yeni müzik fenomeni Manifest grubu, adeta Türkiye'yi sallıyor! Dansları, şarkıları ve coşkulu enerjileriyle herkesi kendilerine hayran bırakan bu çılgın kızlar, müzik dünyasında adeta bir fırtına gibi esiyor. Manifest grubunun her bir üyesi, kendi tarzı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Ancak merak edilen bir konu var ki, o da Manifest grubundan hangi kızın en güzel olduğu.
Haydi, Manifest grubunun en güzel kızını seçmek için hemen ankete!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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