Manifest Grubunun En Güzel Kızını Seçiyoruz!

Son dönemlerin en çok konuşulan ve adından sıkça söz ettiren yeni müzik fenomeni Manifest grubu, adeta Türkiye'yi sallıyor! Dansları, şarkıları ve coşkulu enerjileriyle herkesi kendilerine hayran bırakan bu çılgın kızlar, müzik dünyasında adeta bir fırtına gibi esiyor. Manifest grubunun her bir üyesi, kendi tarzı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Ancak merak edilen bir konu var ki, o da Manifest grubundan hangi kızın en güzel olduğu.

Haydi, Manifest grubunun en güzel kızını seçmek için hemen ankete!