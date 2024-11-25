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Malatya’daki Deprem Sonrasında Naci Görür’den Açıklama: “En Son 2500 Yıl Önce Olmuştu”

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Malatya’daki Deprem Sonrasında Naci Görür’den Açıklama: “En Son 2500 Yıl Önce Olmuştu”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.11.2024 - 22:00

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem sonrasında Prof. Dr. Naci Görür’den çok önemli açıklamalar geldi. Görür, Malatya’daki depremin ardından yaptığı açıklamada depremin gerçekleştiği fay hattında son depremin yaklaşık 2500 sene önce olduğunu duyurarak 'endişe verici' ifadelerini kullandı. 

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da gerçekleşen depreme ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da gerçekleşen depreme ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Görür, gerçekleşen depremi endişe verici olarak tanımlarken "Ciddi olarak çalışılmalı" ifadelerini kullandı.

Görür, gerçekleşen depremi endişe verici olarak tanımlarken "Ciddi olarak çalışılmalı" ifadelerini kullandı.

Naci Görür şunları yazdı:

Naci Görür şunları yazdı:

'Polat-Doğanşehir/Malatya’da 4,5 deprem oldu. Sanırım bu deprem Malatya Fay Zonu içerisinde. Malatya Fayı yavaş bir fay. Son deprem yaklaşık 2.500 sene önce. Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı. MTA, AFAD ve ÜNİVERSİTELER namzet kuruluşlar.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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