İzmir Aliağa’daki TÜPRAŞ Rafinerisi'nde Patlama
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İzmir Aliağa’daki TÜPRAŞ Rafinerisi'nde Patlama
İzmir Aliağa’daki TÜPRAŞ Rafinerisi'nde bir patlama meydana geldi. Ham petrol ünitesi fırınında meydana geldiği öğrenilen patlamanın ardından yangın çıktı. Patlama be yangın sonrasında TÜPRAŞ'tan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 'Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür denildi.
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Rafinerideki patlamanın ardından ilk görüntüler...
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Yerel haber sitesi ‘Kuzey Ege Haber’de yer alan habere göre; saat 20.10 sıralarında Tüpraş İzmir Rafinerisi U-7000 ünitesinde meydana gelen patlamadan sonra yangın çıktı.
TÜPRAŞ’ın Kocaeli Körfez'de bulunan rafinerisinde üç hafta önce kompresör bakım çalışmaları sırasında meydana gelen patlama sonucunda 12 işçi yaralanmıştı.
TÜPRAŞ, İzmir Rafinerisinde meydana gelen yangının söndürüldüğünü, olaydan etkilenen hiçbir çalışanın bulunmadığını açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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