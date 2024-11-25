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AFAD’dan Deprem Açıklaması: Malatya’da 4.6 Büyüklüğünde Deprem

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AFAD’dan Deprem Açıklaması: Malatya’da 4.6 Büyüklüğünde Deprem

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.11.2024 - 20:27 Son Güncelleme: 25.11.2024 - 21:05

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 20:20'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Malatya depreminden 8 dakika sonra da Muğla Datça’da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Malatya'da saat 20:20'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Malatya'da saat 20:20'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrasında şu açıklamayı yaptı:

AFAD, Malatya depreminden 8 dakika sonra da Muğla Datça'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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