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Mahkemeye Sundu: Rasim Ozan Kütahyalı’nın Aylık Kazancı Ne Kadar?

Mahkemeye Sundu: Rasim Ozan Kütahyalı’nın Aylık Kazancı Ne Kadar?

Rasim Ozan Kütahyalı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.03.2024 - 13:19

Rasim Ozan Kütahyalı, yaptığı çıkışlarla sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Son olarak eşi Negahan Alçı ile boşanan Kütahyalı hakkında açılan bir tazminat davasında mahkemeye sunulan aylık kazanç şaşırttı. Rasim Ozan Kütahyalı, gelir tespiti için verdiği beyanda kira geliri dahil aylık 27 bin 500 lira kazancı olduğunu iddia etmiş.

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RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisi hakkında açıklamaları sonrasında tazminat davası açmıştı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisi hakkında açıklamaları sonrasında tazminat davası açmıştı.

Cumhuriyet’ten Barış Pehlivan, Rasim Ozan Kütahyalı ile İlhan Taşçı arasındaki davanın gelişmelerini yazdı.

Cumhuriyet’ten Barış Pehlivan, Rasim Ozan Kütahyalı ile İlhan Taşçı arasındaki davanın gelişmelerini yazdı.

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Kütahyalı polise verdiği bilgide, kira geliriyle birlikte aylık 27 bin 500 lira kazandığını belirtmiş.

Kütahyalı polise verdiği bilgide, kira geliriyle birlikte aylık 27 bin 500 lira kazandığını belirtmiş.

Lakin Volkswagen, Land Rover, Jaguar ve Mercedes markalarında dört ayrı arabası da yine tutanaklara geçmiş.

Lakin Volkswagen, Land Rover, Jaguar ve Mercedes markalarında dört ayrı arabası da yine tutanaklara geçmiş.

Belgenin altında “Kesin olmayıp, teyide muhtaç bilgilerdir” notu da varmış.

Belgenin altında “Kesin olmayıp, teyide muhtaç bilgilerdir” notu da varmış.
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