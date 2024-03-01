Mahkemeye Sundu: Rasim Ozan Kütahyalı’nın Aylık Kazancı Ne Kadar?

Rasim Ozan Kütahyalı, yaptığı çıkışlarla sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Son olarak eşi Negahan Alçı ile boşanan Kütahyalı hakkında açılan bir tazminat davasında mahkemeye sunulan aylık kazanç şaşırttı. Rasim Ozan Kütahyalı, gelir tespiti için verdiği beyanda kira geliri dahil aylık 27 bin 500 lira kazancı olduğunu iddia etmiş.