Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile Neden Ayrıldıklarını İlk Kez Anlattı
Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile Neden Ayrıldıklarını İlk Kez Anlattı
2010 yılında evlenen Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın sürpriz boşanması çok konuşulmuştu. Nagehan Alçı ilk defa neden ayrıldıklarını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü gazeteci Nagehan Alçı, katıldığı Adem Metan'ın "Peki Sonra?" programında eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı ile neden boşandıklarını ilk kez detaylı bir şekilde anlattı.
13 yıllık evliliklerinin ardından Ekim 2023'te sürpriz bir şekilde boşanan çiftin ayrılık süreci, kamuoyunda büyük ilgi uyandırmıştı.
Alçı, programda yaptığı açıklamada, Kütahyalı ile karakterlerinin çok farklı olduğunu ve zamanla ilişkilerinin yorucu bir hal aldığını belirtti. "Farklı karakterler, benzer hedefler. Ancak bu farklılıklar zamanla yorucu bir hal aldı" dedi.
Alçı, evliliklerinin kendisine birçok şey öğrettiğini ancak bir süre sonra enerjilerinin uyumsuzluğu nedeniyle ilişkinin zorlaştığını ifade etti.
Alçı, Kütahyalı ile dostane ilişkilerini sürdürdüklerini ancak evliliklerinin doğruluğu konusunda net bir yanıt veremediğini belirtti. Duygusal bir süreçten geçtiklerini ve birbirlerine saygı gösterdiklerini vurguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Alçı, "Doğru bir evlilik miydi?" sorusunu Bu çok zor bir soru. Şikayet etmek istemiyorum, bana çok şey kattı ama beni yordu da. Birbirimize daha benzeyen insanlar olsaydık, hayat daha kolay olurdu" ifadeleriyle yanıtladı.
Alçı ve Kütahyalı'nın boşanma süreci, 40 milyon TL'lik tazminat talebiyle gündeme gelmiş ve uzun süre medyanın odak noktasında kalmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda