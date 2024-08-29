Mahfi Eğilmez’den Hedeflenen Enflasyon Zammı Önerisine Tepki: “Bunları IMF Söylemez Biz Söyleyelim”
Mahfi Eğilmez’den Hedeflenen Enflasyon Zammı Önerisine Tepki: “Bunları IMF Söylemez Biz Söyleyelim”
IMF’nin Türkiye ile ilgili hazırladığı raporda maaş zamlarının mevcut enflasyon yerine hedeflenen enflasyon oranı üzerinden yapılması gerektiği önerisi yer almıştı. İktisatçı Mahfi Eğilmez, IMF’nin raporunda yer alan öneriye tepki göstererek “Geçmişin tazminatını ücretli çalışanlara ödemek gerekmiyor mu?” ifadelerini kullandı.
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IMF’nin Türkiye ile ilgili hazırladığı raporada ek sıkılaşma tedbirleri gerekebileceği ve maaş zamlarının hedeflenen enflasyon oranında yapılması gerektiği yer almıştı.
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İktisatçı Mahfi Eğilmez, IMF’nin “hedeflenen enflasyon önerisine” tepki gösterdi.
“Raporda, 2023 Haziranından itibaren atılan adımlardan övgüyle söz ediliyor daha sıkı adımlar atılması öneriliyor. Ücretlilere yapılacak zamların geçmiş enflasyona göre değil gelecekte beklenen enflasyona göre yapılmasını öneriyorlar.”
“Peki ama bu geçmişteki enflasyonu kim yaşadı? Ücretli her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında sürekli geriye gitmedi mi? Geçmişin tazminatını onlara ödemek gerekmiyor mu?”
“IMF'nin görevi elbette ülkenin sosyal ve siyasal yapısıyla ilgili öneri getirmek değil. Görevleri ekonomiyle sınırlı. O nedenle IMF'nin yapısal uyumlandırmasıyla benim önerdiğim yapısal reformlar arasında dağlar kadar fark var.”
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“Ekonomide istediğiniz önlemi alın, kalıcı çözümler ancak ve ancak doğru bir sosyal, siyasal ve ekonomik çerçeve içinde hareket edilerek alınabilir.”
“Vergisini ödememiş, kayıt dışına çıkmış, bu yolla elde ettiği geliri servetine eklemiş ve bunu bir marifetmiş gibi lüks otomobillerle, evlerle, eşyalarla sergileyen insanların bu kayıt dışı varlıklarını servet beyanı getirerek yakalayıp vergilendirmek yerine yoksullukla savaşan ücretliye düşük zam yaparak enflasyonla mücadele edilemez.”
“Bunları IMF söyleyemez, biz söyleyelim.”
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