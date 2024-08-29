Mahfi Eğilmez’den Hedeflenen Enflasyon Zammı Önerisine Tepki: “Bunları IMF Söylemez Biz Söyleyelim”

IMF’nin Türkiye ile ilgili hazırladığı raporda maaş zamlarının mevcut enflasyon yerine hedeflenen enflasyon oranı üzerinden yapılması gerektiği önerisi yer almıştı. İktisatçı Mahfi Eğilmez, IMF’nin raporunda yer alan öneriye tepki göstererek “Geçmişin tazminatını ücretli çalışanlara ödemek gerekmiyor mu?” ifadelerini kullandı.