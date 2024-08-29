IMF de Zamlar İçin 'Hedef Enflasyon' Dedi: “Ek Sıkılaşma İhtiyacı Olabilir”

Türkiye’ye gelen Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası yetkilileriyle görüşerek bir rapor hazırladı. Raporda, Türkiye’nin ekonomik adımlarının olumlu olduğu ve göstergelerde iyileşme olduğu yer aldı. Heyet, hedeflenen enflasyon için “ek sıkılaşma” olabileceğini söylerken, maaş zam oranlarının da “hedeflenen enflasyon oranı” olması gerektiğini ifade etti.