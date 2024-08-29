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IMF de Zamlar İçin 'Hedef Enflasyon' Dedi: “Ek Sıkılaşma İhtiyacı Olabilir”

IMF de Zamlar İçin 'Hedef Enflasyon' Dedi: “Ek Sıkılaşma İhtiyacı Olabilir”

IMF
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.08.2024 - 09:26

Türkiye’ye gelen Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası yetkilileriyle görüşerek bir rapor hazırladı. Raporda, Türkiye’nin ekonomik adımlarının olumlu olduğu ve göstergelerde iyileşme olduğu yer aldı. Heyet, hedeflenen enflasyon için “ek sıkılaşma” olabileceğini söylerken, maaş zam oranlarının da “hedeflenen enflasyon oranı” olması gerektiğini ifade etti.

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James Walsh öncülüğündeki IMF heyeti, Türkiye’de yaptığı görüşmeler sonrasında raporunu yayınlandı.

James Walsh öncülüğündeki IMF heyeti, Türkiye’de yaptığı görüşmeler sonrasında raporunu yayınlandı.

Blokmberg HT’de yer alan habere göre; Türkiye’nin genel ekonomik politikasının sıkılaştırarak kriz risklerini önemli ölçüde azalttığını ve güveni artırdığını belirtildi.

Blokmberg HT’de yer alan habere göre; Türkiye’nin genel ekonomik politikasının sıkılaştırarak kriz risklerini önemli ölçüde azalttığını ve güveni artırdığını belirtildi.

Kaynak

IMF raporunun en dikkat çeken yönü ise maaş zamlarıyla ilgili oldu.

IMF raporunun en dikkat çeken yönü ise maaş zamlarıyla ilgili oldu.

Raporda, enflasyon kesin biçimde düşüşe geçene kadar ve enflasyon beklentileri TCMB’nin tahmin aralığına yaklaşana kadar sıkı finansal koşullara ihtiyaç duyulacağı belirtilirken, “enflasyon 2025 sonu hedef aralığına tutarlı bir yolda ilerlemezse ek sıkılaşma gerekebilir” yorumuna yer verildi.

Raporda, enflasyon kesin biçimde düşüşe geçene kadar ve enflasyon beklentileri TCMB’nin tahmin aralığına yaklaşana kadar sıkı finansal koşullara ihtiyaç duyulacağı belirtilirken, “enflasyon 2025 sonu hedef aralığına tutarlı bir yolda ilerlemezse ek sıkılaşma gerekebilir” yorumuna yer verildi.

Açıklamada, hala yüksek olan enflasyon ataletinin ele alınması gerektiğine işaret edilerek, fiyatları, ücretleri ve kira gibi diğer sözleşmeleri yıllık olarak ve ileriye dönük enflasyona göre belirlemenin beklentileri sıfırlamak ve rekabet gücünü korumak için önemli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, hala yüksek olan enflasyon ataletinin ele alınması gerektiğine işaret edilerek, fiyatları, ücretleri ve kira gibi diğer sözleşmeleri yıllık olarak ve ileriye dönük enflasyona göre belirlemenin beklentileri sıfırlamak ve rekabet gücünü korumak için önemli olduğu kaydedildi.

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ömer

2025in sonunda kralız rahat olun 😅😅

Eski Pls

bu ülke sonbaharı kışı çok zor atlatır atlatabilirse

Eray

Enflasyon tuik tekelinde olduğu için sıkıntı yok düşür dur nasılsa sorgulayan mi var...