Maaş Zamlarını Bile Etkileyecek! Seçim Sonrası Ekonomide Esas Soru: "Dolar Yükselecek mi?"

Seçim öncesinde konuşulan 'seçimlerden sonra kur artar mı, düşer mi' sorusunun, finans dünyasında '1 milyon dolarlık soru' olmasından yola çıkarak, bu sorunun cevabını bilmenin 'çok zor olduğunu' haliyle 'değerinin de bir o kadar yüksek olduğunu' açıkladı.