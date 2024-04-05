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Maaş Zamlarını Bile Etkileyecek! Seçim Sonrası Ekonomide Esas Soru: "Dolar Yükselecek mi?"

Maaş Zamlarını Bile Etkileyecek! Seçim Sonrası Ekonomide Esas Soru: "Dolar Yükselecek mi?"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.04.2024 - 11:25 Son Güncelleme: 05.04.2024 - 11:35

Mayıs 2023 seçimleri sonrası değişen ekonomi politikalarıyla kontrollü olsa da bir miktar prim yapan dolar/TL'de yeniden yükseliş olacağı beklentileri 31 Mart 2024 seçimleri öncesinde de ortalığı sarmıştı. 'Dolar yükselecek mi?' sorusu halen odakta kalmaya devam ediyor.

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Mayıs 2023 seçimlerinin genel seçim olmasıyla ardından uzun süredir uygulanan ekonomi politikalarında U dönüşü olmuş, ekonomi yönetiminde önemli değişiklikler yapılmıştı.

Mayıs 2023 seçimlerinin genel seçim olmasıyla ardından uzun süredir uygulanan ekonomi politikalarında U dönüşü olmuş, ekonomi yönetiminde önemli değişiklikler yapılmıştı.

'Düşük faiz, KKM' politikasının mimarları olan Nureddin Nebati ve Şahap Kavcıoğlu, görev alanları değişirken, yerlerine piyasaların yakından tanıdığı ve 'güvenmeye hazır olduğu' bir isim olan Mehmet Şimşek ve ABD'den transferle Merkez Bankası'nnı başına da Hafize Gaye Erkan gelmişti.

Şimşek, görev tesliminde Nebati'nin "oh" çekmesiyle "rasyonel" yola dönüleceğini söylerken, Erkan'ın görev süresi çok uzun olmamış ancak göreve geldiği günden bu yana faiz artışlarına girişmişti.

Şimşek, görev tesliminde Nebati'nin "oh" çekmesiyle "rasyonel" yola dönüleceğini söylerken, Erkan'ın görev süresi çok uzun olmamış ancak göreve geldiği günden bu yana faiz artışlarına girişmişti.

Bu değişimin 10 ay sonrasında yerel seçimlerin sandığı vatandaşın önüne kondu.

Bu değişimin 10 ay sonrasında yerel seçimlerin sandığı vatandaşın önüne kondu.

Sonuçlar ise son yıllarda hiç görülmemiş bir şekilde olunca ekonomi yeniden tüm adrenaliyle tartışılmaya başlandı. 

Seçim sonrası gelecek zamlar, dövizde yükseliş gibi konular seçim öncesi ana başlıklar olurken, henüz seçimlerin üzerinden 1 hafta geçmeden soru işareti olarak durmaya devam ediyor.

Ekonomim'de TEPAV Direktörü Dr. Burcu Aydın Özüdoğru da "Kur artar mı, düşer mi?" başlıklı yazısında bu konuya değindi.

Ekonomim'de TEPAV Direktörü Dr. Burcu Aydın Özüdoğru da "Kur artar mı, düşer mi?" başlıklı yazısında bu konuya değindi.

Seçim öncesinde konuşulan 'seçimlerden sonra kur artar mı, düşer mi' sorusunun, finans dünyasında '1 milyon dolarlık soru' olmasından yola çıkarak, bu sorunun cevabını bilmenin 'çok zor olduğunu' haliyle 'değerinin de bir o kadar yüksek olduğunu' açıkladı.

Kurda gidişatı belirleyecek olanın "siyasi süreç" olacağı artık biliniyor. Esas belirleyici olanın da Merkez Bankası’nın faiz politikası olacağını belirten Özüdoğru, seçim öncesindeki haftada yapılan 500 baz puanlık artışa atıfla ortamın uygun olduğunu ancak "portföy girişlerinin 2000’li yıllardaki gibi çok yüksek miktarda olmayacağını" belirtti.

Kurda gidişatı belirleyecek olanın "siyasi süreç" olacağı artık biliniyor. Esas belirleyici olanın da Merkez Bankası’nın faiz politikası olacağını belirten Özüdoğru, seçim öncesindeki haftada yapılan 500 baz puanlık artışa atıfla ortamın uygun olduğunu ancak "portföy girişlerinin 2000’li yıllardaki gibi çok yüksek miktarda olmayacağını" belirtti.

Para yağmamasının sebepleri olarak, 'Türkiye’deki kurumsal yapının ekonomi politikasında güven ortamını tesis edememesi' ve 'Gelişmiş ülkelerde de faiz oranlarının tarihi rekor seviyelerde olması' olarak görülüyor. Bir de yakın coğrafyada yaşanan yükselişteki jeopolitik riskler de ekleniyor.

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Bunu Atilla Yeşilada ile video yayınlarımızda da seçim öncesinde konuşmuştuk.

Kur üzerindeki en büyük risklerden biri enflasyon olurken, kamu maliyesi de yani tasarruf da burada öne çıkıyor.

Kur üzerindeki en büyük risklerden biri enflasyon olurken, kamu maliyesi de yani tasarruf da burada öne çıkıyor.

Bir de kamunun elinde olan düzenlemelerde maaş zamları öne çıkıyor. 'Temmuz ayında maaş ve emekli aylık güncellemesinin yapılmaması ihtimalini ben düşük görüyorum' diyen Özüdoğru, bunun da 'ücret-enflasyon sarmalını' sürdüreceğini belirtti.

Kısaca dolardaki seyrin "yaz bitmeden görüleceği" belirtiliyor.

Kısaca dolardaki seyrin "yaz bitmeden görüleceği" belirtiliyor.
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