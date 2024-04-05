Maaş Zamlarını Bile Etkileyecek! Seçim Sonrası Ekonomide Esas Soru: "Dolar Yükselecek mi?"
Maaş Zamlarını Bile Etkileyecek! Seçim Sonrası Ekonomide Esas Soru: "Dolar Yükselecek mi?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mayıs 2023 seçimlerinin genel seçim olmasıyla ardından uzun süredir uygulanan ekonomi politikalarında U dönüşü olmuş, ekonomi yönetiminde önemli değişiklikler yapılmıştı.
Şimşek, görev tesliminde Nebati'nin "oh" çekmesiyle "rasyonel" yola dönüleceğini söylerken, Erkan'ın görev süresi çok uzun olmamış ancak göreve geldiği günden bu yana faiz artışlarına girişmişti.
Bu değişimin 10 ay sonrasında yerel seçimlerin sandığı vatandaşın önüne kondu.
Ekonomim'de TEPAV Direktörü Dr. Burcu Aydın Özüdoğru da "Kur artar mı, düşer mi?" başlıklı yazısında bu konuya değindi.
Kurda gidişatı belirleyecek olanın "siyasi süreç" olacağı artık biliniyor. Esas belirleyici olanın da Merkez Bankası’nın faiz politikası olacağını belirten Özüdoğru, seçim öncesindeki haftada yapılan 500 baz puanlık artışa atıfla ortamın uygun olduğunu ancak "portföy girişlerinin 2000’li yıllardaki gibi çok yüksek miktarda olmayacağını" belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bunu Atilla Yeşilada ile video yayınlarımızda da seçim öncesinde konuşmuştuk.
Kur üzerindeki en büyük risklerden biri enflasyon olurken, kamu maliyesi de yani tasarruf da burada öne çıkıyor.
Kısaca dolardaki seyrin "yaz bitmeden görüleceği" belirtiliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda