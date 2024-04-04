"Kur Patlamaz" Diyen Ünlü Ekonomist Kimseyi İnandıramadı
"Kur Patlamaz" Diyen Ünlü Ekonomist Kimseyi İnandıramadı
Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, seçimlerden önce yolda dolar kuru yorumu yaptığını söylerken, verilere göre kendini inandıramadı.
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Seçimlerden sonra dövizde yükseliş olacağına yönelik kulislerin artmasıyla ünlü ekonomist Prof. Dr. Ali Hakan Kara'yı yolda durdurup dolar soranlar olmuş.
Prof. Dr. Ali Hakan Kara, yaptığı paylaşımlarıyla özellikle döviz ve rezerv tarafında yakından takip ediliyor.
Kara, seçimlerden önce kendisini yolda durarak "Kur patlar mı?" diye soranların olduğunu açıkladı. "Geçen haftalarda yolda yürürken en az 100 kişi çevirip hocam seçimden sonra kur patlar mı diye sordu" diyen Kara, "Hepsine de hayır dedim" dedi.
Ancak Kara'nın görüşlerini merak edenler, kendisinin öngörülerini dinlememiş olacak ki "Yine de seçim öncesine dair açıklanan veriler bir çoğunun bize inanmayıp döviz aldığına işaret ediyor" dedi.
Yorumlarda da inanmayanlar olurken,
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Kimileri de bunu finansal bilgiyle açıkladı.
Dolarda beklentiler yakından izlenirken,
Merkez Bankası'nın seçim öncesi faiz artışının etkileri de
Görülmeye devam ediliyor.
Siz ne dersiniz?
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Dolar yükselir mi?
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