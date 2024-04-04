Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
"Kur Patlamaz" Diyen Ünlü Ekonomist Kimseyi İnandıramadı

"Kur Patlamaz" Diyen Ünlü Ekonomist Kimseyi İnandıramadı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.04.2024 - 15:11

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, seçimlerden önce yolda dolar kuru yorumu yaptığını söylerken, verilere göre kendini inandıramadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Seçimlerden sonra dövizde yükseliş olacağına yönelik kulislerin artmasıyla ünlü ekonomist Prof. Dr. Ali Hakan Kara'yı yolda durdurup dolar soranlar olmuş.

Seçimlerden sonra dövizde yükseliş olacağına yönelik kulislerin artmasıyla ünlü ekonomist Prof. Dr. Ali Hakan Kara'yı yolda durdurup dolar soranlar olmuş.

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, yaptığı paylaşımlarıyla özellikle döviz ve rezerv tarafında yakından takip ediliyor.

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, yaptığı paylaşımlarıyla özellikle döviz ve rezerv tarafında yakından takip ediliyor.

Kara, seçimlerden önce kendisini yolda durarak "Kur patlar mı?" diye soranların olduğunu açıkladı. "Geçen haftalarda yolda yürürken en az 100 kişi çevirip hocam seçimden sonra kur patlar mı diye sordu" diyen Kara, "Hepsine de hayır dedim" dedi.

Kara, seçimlerden önce kendisini yolda durarak "Kur patlar mı?" diye soranların olduğunu açıkladı. "Geçen haftalarda yolda yürürken en az 100 kişi çevirip hocam seçimden sonra kur patlar mı diye sordu" diyen Kara, "Hepsine de hayır dedim" dedi.
twitter.com

Ancak Kara'nın görüşlerini merak edenler, kendisinin öngörülerini dinlememiş olacak ki "Yine de seçim öncesine dair açıklanan veriler bir çoğunun bize inanmayıp döviz aldığına işaret ediyor" dedi.

Ancak Kara'nın görüşlerini merak edenler, kendisinin öngörülerini dinlememiş olacak ki "Yine de seçim öncesine dair açıklanan veriler bir çoğunun bize inanmayıp döviz aldığına işaret ediyor" dedi.

Yorumlarda da inanmayanlar olurken,

Yorumlarda da inanmayanlar olurken,
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kimileri de bunu finansal bilgiyle açıkladı.

Kimileri de bunu finansal bilgiyle açıkladı.
twitter.com

Dolarda beklentiler yakından izlenirken,

Dolarda beklentiler yakından izlenirken,
twitter.com

Merkez Bankası'nın seçim öncesi faiz artışının etkileri de

Merkez Bankası'nın seçim öncesi faiz artışının etkileri de
twitter.com

Görülmeye devam ediliyor.

Görülmeye devam ediliyor.
twitter.com

Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Dolar yükselir mi?

Dolar yükselir mi?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?