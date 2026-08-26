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Lyon Fenerbahçe Maçı Öncesi Guendouzi Kendisine Edilen Küfürlere ‘Orta Parmakla’ Cevap Verdi!

Lyon Fenerbahçe Maçı Öncesi Guendouzi Kendisine Edilen Küfürlere ‘Orta Parmakla’ Cevap Verdi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2026 - 22:46
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Fenerbahçe'nin Lyon ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesinde Matteo Guendouzi ile Lyon taraftarları arasında gerilim yaşandı. Fransız futbolcu, kendisine yönelik küfürlü tezahüratlara orta parmakla karşılık verdi.

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Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanındaki maçın öncesinde stadyumda tansiyon yükseldi.

Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanındaki maçın öncesinde stadyumda tansiyon yükseldi.

Isınma sırasında Lyon tribünlerinden Matteo Guendouzi'ye yönelik tepkiler gelirken, deneyimli futbolcu taraftarlara yaptığı hareketle gündem oldu. Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan eski Marsilya'lı Guendouzi, Lyon tribünlerinin hedefi oldu. Fransız oyuncuya yönelik küfürlü tezahüratların ardından tribünlerle futbolcu arasında kısa süreli gerilim yaşandı.

Lyon taraftarlarının tepkisine sessiz kalmayan Guendouzi, tribünlere dönerek orta parmağını gösterdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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