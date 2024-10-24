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Lyon - Beşiktaş Maçı İçin Nefesler Tutuldu: İlk 11'ler Belli Oldu

Lyon - Beşiktaş Maçı İçin Nefesler Tutuldu: İlk 11'ler Belli Oldu

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
24.10.2024 - 21:02

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam saat 22.00'de Olympique Lyon ile karşılaşacak. Dev maç için nefesler tutulmuşken iki takımın kadrosu belli oldu.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransız ekibi Olympique Lyon'a konuk olacak. İlk 2 maçta puan alamayan Kara Kartal'ın bu maçta tek düşüncesi kazanmak. Müsabakaya kısa bir süre kalmışken iki takımın ilk 11'leri de açıklandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransız ekibi Olympique Lyon'a konuk olacak. İlk 2 maçta puan alamayan Kara Kartal'ın bu maçta tek düşüncesi kazanmak. Müsabakaya kısa bir süre kalmışken iki takımın ilk 11'leri de açıklandı.

Beşiktaş'ın İlk 11'i👇

Beşiktaş'ın İlk 11'i👇

Ersin, Svensson, Uduokhai, Joao Mario, Masuaku, Muçi, Rafa Silva, Emirhan, Cher Ndour, Gedson, Immobile

Olympique Lyon'un İlk 11'i👇

Olympique Lyon'un İlk 11'i👇

Perri, Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Cherki, Benrahma, Lacazette

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