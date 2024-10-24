Lyon - Beşiktaş Maçı İçin Nefesler Tutuldu: İlk 11'ler Belli Oldu
Lyon - Beşiktaş Maçı İçin Nefesler Tutuldu: İlk 11'ler Belli Oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam saat 22.00'de Olympique Lyon ile karşılaşacak. Dev maç için nefesler tutulmuşken iki takımın kadrosu belli oldu.
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransız ekibi Olympique Lyon'a konuk olacak. İlk 2 maçta puan alamayan Kara Kartal'ın bu maçta tek düşüncesi kazanmak. Müsabakaya kısa bir süre kalmışken iki takımın ilk 11'leri de açıklandı.
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Beşiktaş'ın İlk 11'i👇
Olympique Lyon'un İlk 11'i👇
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