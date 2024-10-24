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Fenerbahçe - Manchester United Maçına Doğru: İki Takımın Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe - Manchester United Maçına Doğru: İki Takımın Kadrosu Belli Oldu

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
24.10.2024 - 20:53

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam saat 22.00'de Manchester United ile karşılaşacak. Maça kısa bir süre kalmışken iki takımın kadrosu da belli oldu.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlayacak. Kadıköy'de oynanacak mücadele için şimdiden nefesler tutulmuşken, iki takımın da ilk 11'i açıklandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlayacak. Kadıköy'de oynanacak mücadele için şimdiden nefesler tutulmuşken, iki takımın da ilk 11'i açıklandı.

İşte Fenerbahçe'nin İlk 11'i👇

İşte Fenerbahçe'nin İlk 11'i👇

Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Mert, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri

Manchester United'ın İlk 11'i👇

Manchester United'ın İlk 11'i👇

Onana, Lindelöf, Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot, Eriksen, Ugarte, Rashford, Garnacho, Zirkzee

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