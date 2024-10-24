Fenerbahçe - Manchester United Maçına Doğru: İki Takımın Kadrosu Belli Oldu
Fenerbahçe - Manchester United Maçına Doğru: İki Takımın Kadrosu Belli Oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam saat 22.00'de Manchester United ile karşılaşacak. Maça kısa bir süre kalmışken iki takımın kadrosu da belli oldu.
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlayacak. Kadıköy'de oynanacak mücadele için şimdiden nefesler tutulmuşken, iki takımın da ilk 11'i açıklandı.
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İşte Fenerbahçe'nin İlk 11'i👇
Manchester United'ın İlk 11'i👇
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