Lüks Pazarı Sınır Tanımıyor: Dünyada Milyarderler Çoğaldıkça, Lüks Talebi Artıyor

Bain & Company'nin tahminlerine göre lüks ürünlerin oluşturduğu pazarın büyüklüğü 2023'te %10'dan fazla büyümeyle 1,5 trilyon Euro'ya ulaştı.

Trendin 2024 ve takip eden yıllarda da devam edeceği, lüks seyahat pazarının büyüme projeksiyonlarında görüldü. Güncel bir araştırma, lüks seyahat pazarının 2028’e kadar 578 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağını gösterdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan turizm odaklı dijital ve performans ajansı IQUEEM’in Kurucusu Berkun Meral, “Küresel Zenginler Listesi’nin 2024 edisyonu, 2024’te milyarder sayısının %5, toplam servetlerinin ise %9 arttığını gösterdi. Dünya çapında milyarderler çoğaldıkça, lüks turizme olan talep de artıyor. Türkiye bu fırsatı değerlendirmeli” dedi.