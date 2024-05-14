Lüks Pazarı Sınır Tanımıyor: Dünyada Milyarderler Çoğaldıkça, Lüks Talebi Artıyor
Lüks Pazarı Sınır Tanımıyor: Dünyada Milyarderler Çoğaldıkça, Lüks Talebi Artıyor
Lüks ürünler pazarı 2023'te yüzde 10'dan fazla büyümeyle 1,5 trilyon euroya ulaştı.
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Jeopolitik ve makroekonomik sarsıntılara rağmen lüks tüketim pazarı 2023'te dayanıklı kalmayı başardı.
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