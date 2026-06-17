Lösev İyilikler Tırı Marmara Bölgesi'ndeki Aileleriyle Buluştu
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Lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ile ailelerine yıl boyunca ücretsiz tedavi, eğitim ve sosyal destek hizmetleri sunan LÖSEV, Kurban Bayramı sonrasında da Türkiye genelindeki yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vakıf, binlerce aileye gıda, et, giyim ve temel ihtiyaç desteği ulaştırmaya devam ediyor.
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Kurban Bayramı Sonrası LÖSEV Yardımları Devam Ediyor
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