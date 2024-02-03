Londra Tatili Sonrasında “Özenmeyin, Hastaneler Randevu Vermiyor” Diyen Sinan Akçıl Dillere Düştü

Londra’da yaptığı tatil sonrasında Günaydın’a röportaj veren Sinan Akçıl yaptığı açıklamalarla gündem oldu. “Avrupa’ya özenmeyin” diyen ünlü şarkıcı “Hastaneler gün vermiyor, evler çok pahalı, her yerde evsizler var” dedi.

Hadi gelin Sinan Akçıl’ın ‘tavsiye’lerine ve kendisine gelen tepkilere birlikte bakalım…