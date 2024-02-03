Londra Tatili Sonrasında “Özenmeyin, Hastaneler Randevu Vermiyor” Diyen Sinan Akçıl Dillere Düştü
Londra Tatili Sonrasında “Özenmeyin, Hastaneler Randevu Vermiyor” Diyen Sinan Akçıl Dillere Düştü
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/yazarlar/gun...
Londra’da yaptığı tatil sonrasında Günaydın’a röportaj veren Sinan Akçıl yaptığı açıklamalarla gündem oldu. “Avrupa’ya özenmeyin” diyen ünlü şarkıcı “Hastaneler gün vermiyor, evler çok pahalı, her yerde evsizler var” dedi.
Hadi gelin Sinan Akçıl’ın ‘tavsiye’lerine ve kendisine gelen tepkilere birlikte bakalım…
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Sinan Akçıl… Pop müziğin sevilen isimlerinden…
Kendisi geçtiğimiz günlerde tatilini geçirmek için İngiltere’nin Londra kentini tercih etti.
Tatilini yapan Sinan Akçıl dönüşte Günaydın’a verdiği röportajla günde oldu.
İşte Sinan Akçıl’ın açıklamalarından bir bölüm:
Ve tabii ki Sinan Akçıl’ın bu açıklamalarına sosyal medyadan da geri dönüşler elbet gelecekti, geldi… İşte o tepkilerden bazıları:
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