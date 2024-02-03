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Londra Tatili Sonrasında “Özenmeyin, Hastaneler Randevu Vermiyor” Diyen Sinan Akçıl Dillere Düştü

Londra Tatili Sonrasında “Özenmeyin, Hastaneler Randevu Vermiyor” Diyen Sinan Akçıl Dillere Düştü

Sinan Akçıl
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.02.2024 - 00:49 Son Güncelleme: 04.02.2024 - 00:54

Londra’da yaptığı tatil sonrasında Günaydın’a röportaj veren Sinan Akçıl yaptığı açıklamalarla gündem oldu. “Avrupa’ya özenmeyin” diyen ünlü şarkıcı “Hastaneler gün vermiyor, evler çok pahalı, her yerde evsizler var” dedi. 

Hadi gelin Sinan Akçıl’ın ‘tavsiye’lerine ve kendisine gelen tepkilere birlikte bakalım…

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/yazarlar/gun...
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Sinan Akçıl… Pop müziğin sevilen isimlerinden…

Sinan Akçıl… Pop müziğin sevilen isimlerinden…

Kendisi geçtiğimiz günlerde tatilini geçirmek için İngiltere’nin Londra kentini tercih etti.

Kendisi geçtiğimiz günlerde tatilini geçirmek için İngiltere’nin Londra kentini tercih etti.

Tatilini yapan Sinan Akçıl dönüşte Günaydın’a verdiği röportajla günde oldu.

Tatilini yapan Sinan Akçıl dönüşte Günaydın’a verdiği röportajla günde oldu.

İşte Sinan Akçıl’ın açıklamalarından bir bölüm:

İşte Sinan Akçıl’ın açıklamalarından bir bölüm:

“Avrupa’nın özenilecek hiçbir yanı yok. Hastaneler gün vermiyor, sokaklar evsiz dolu. Refahın yüksek olduğu algısı yaratılan Avrupa illüzyondan ibaret. 

Dün İngiliz bir arkadaşımla konuştum, ayağı ciddi şekilde burkulmuş. Doktor 'Ağrı kesici al otur' diyerek 18 Şubat'a randevu vermiş. Özel hastaneye giderse 2500 pound (Yaklaşık 95 bin TL) ödemesi gerekiyor. Asgari ücret 1800-1900 pound (yaklaşık 72 bin TL) civarı...”

Ve tabii ki Sinan Akçıl’ın bu açıklamalarına sosyal medyadan da geri dönüşler elbet gelecekti, geldi… İşte o tepkilerden bazıları:

Ve tabii ki Sinan Akçıl’ın bu açıklamalarına sosyal medyadan da geri dönüşler elbet gelecekti, geldi… İşte o tepkilerden bazıları:
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