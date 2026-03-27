Londra'da Yaşayan Türk Evine Girmeye Çalışan Saldırganları Böyle Püskürttü

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.03.2026 - 13:08

Londra’da yaşayan bir Türk aile, evlerine düzenlenen saldırıyla korku yaşadı. Kurye kılığına giren ve yüzlerini kapatan maskeli saldırganların eve girmeye çalışması güvenlik kameralarına yansıdı. Evin babası Engin Uslu'nun müdahalesiyle saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.

Olay Londra’nın Winchmore Hill bölgesinde 24 Mart akşamı meydana geldi.

Başında motosiklet kaskı bulunan ve elinde yemek siparişi varmış gibi davranan bir kişi kapıyı çaldı. Bu kişinin arkasından yüzleri kapalı ve siyah montlu üç saldırganın daha eve yaklaştığı görüldü. Saldırganlardan biri kapıyı açan kadına yönelirken evde bulunan Engin Uslu saldırganları bertaraf etti.

Uslu, Halk TV Avrupa Temsilcisi Hüseyin Günay’a şu sözleri söyledi

Kendi halinde yaşayan insanlarız, evimizde yaşadığımız bu olay bizi dehşete düşürdü, polislerin olayı açıklığa kavuşturmasını istiyoruz, saldırganların arkalarında bıraktıkları çantada plastik kelepçeler çıktı, şans eseri kurtulduk daha travmatik şeyler yaşanabilirdi...

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
