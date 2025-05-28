Listeye Başlamadan Uyaralım: Eski Aşklarınızı Özletebilir!

Bazen olur ya hani… Her şey yolundadır, hayat akıp giderken bir şarkı başlar ve hop, sen çoktan eski bir mesajın okunduğu ama cevaplanmadığı güne ışınlanmışsındır. İşte bu liste öyle bir liste...

Buradaki şarkılar sadece melodiden ibaret değil. Her biri “o” kişiyi, birlikte gidilen o sokakları, belki de sadece onun gülüşünü hatırlatıyor. Dinledikçe “vay be, ne güzel sevmiştim” dedirtebilir, ya da “hala geçmedi mi?” diye kendi kendine söylenebilirsin.

Eğer “ben unuttum” diyorsan da, bu liste seni bir testten geçirir gibi...