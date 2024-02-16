Listenin Birincisi Şaşırttı: Spotify Türkiye’nin En Popüler Sanatçılarını Açıkladı!
Listenin Birincisi Şaşırttı: Spotify Türkiye’nin En Popüler Sanatçılarını Açıkladı!
Spotify, Türkiye'nin en popüler sanatçılarını duyurdu! Spotify, Türkiye'deki kullanıcıların en çok dinlediği sanatçıları belirledi.
Gelin listede kimler var birlikte bakalım!
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Global ve yerel verilerini paylaşmayı sürdüren ve dünyanın en çok tercih edilen dijital müzik platformlarından biri olan Spotify, Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçılarını açıkladı.
Spotify tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı Semicenk oldu. İkinci sıraya UZI yerleşirken üçüncü sıranın sahibi ise Motive oldu.
İşte Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçıları 👇🏻
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Sizce listenin ilk sırasında kim yer almalıydı? Yorumlarda buluşalım!
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