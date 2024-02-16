Bahar Feyzan’ın Yayınına Katılan Özkan Mamati, Adnan Oktar'ın Kadın Avukatları Taciz Ettiğini İddia Etti
Bahar Feyzan’ın Yayınına Katılan Özkan Mamati, Adnan Oktar'ın Kadın Avukatları Taciz Ettiğini İddia Etti
Bahar Feyzan’ın yayınına katılan Özkan Mamati, Adnan Oktar'ın kadın avukatları taciz ettiğini iddia etti.
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140 Journos'un belgeselinde Adnan Oktar olaylarını anlatan örgütün eski üyesi Özkan Mamati, gazeteci Bahar Feyzan'ın canlı yayınına konuk oldu.
Memati, Feyzan ile gerçekleştirdiği canlı yayında Adnan Oktar ile ilgili dinleyenler şoke eden iddialarda bulundu.
Mamati, Feyzan'ın "Neden bu kadar çok avukatla görüşüyor?" sorusuna "Kız bakıyor, adam sapık cevabını verdi.
Olay hakkında çok detay vermek istemediğini ve gizli bir soruşturma olduğunu söyleyen Mamati, Adnan Oktar'ın açık görüşlerde genç kadın avukatlara fiziksel temasta bulunduğunu ve avukatları taciz ettiğini de söyledi.
Feyzan'ın " Bu adam sapık mı?" sorusuna "TDK'de sapık kelimesinin karşılığında ne yazıyorsa kaldırılmalı ve yerine Adnan Oktar yazılmalı" cevabı ise herkesi şaşırttı.
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