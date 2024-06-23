Listelerde Bir Numara: Her Geçen Gün Hayranlığımızın Giderek Arttığı Güneş'in 11 Şarkısı
Listelerde Bir Numara: Her Geçen Gün Hayranlığımızın Giderek Arttığı Güneş'in 11 Şarkısı
Son yılların yükselen bir yıldızı varsa o da tartışmasız Güneş'tir! Yeni çıkardığı şarkılar bile birkaç gün içinde herkesin diline dolanıyor. Bu büyük yeteneğe bir içerik yapmasak olmazdı herhalde!
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1. Güneş - Yorgan
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2. Güneş - NKBİ
3. Güneş Ft. Uzi - Dua
4. Güneş - 777
5. Güneş - yok muydu vaktin bana?
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6. Güneş - Suçlarımdan Biri
7. Güneş - Mahvet
8. Güneş - Otoban
9. Güneş - Atlantis
10. Güneş - Bölüm Sonu
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