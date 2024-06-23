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Listelerde Bir Numara: Her Geçen Gün Hayranlığımızın Giderek Arttığı Güneş'in 11 Şarkısı

etiket Listelerde Bir Numara: Her Geçen Gün Hayranlığımızın Giderek Arttığı Güneş'in 11 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 11:31

Son yılların yükselen bir yıldızı varsa o da tartışmasız Güneş'tir! Yeni çıkardığı şarkılar bile birkaç gün içinde herkesin diline dolanıyor. Bu büyük yeteneğe bir içerik yapmasak olmazdı herhalde!

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1. Güneş - Yorgan

2. Güneş - NKBİ

3. Güneş Ft. Uzi - Dua

4. Güneş - 777

5. Güneş - yok muydu vaktin bana?

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6. Güneş - Suçlarımdan Biri

7. Güneş - Mahvet

8. Güneş - Otoban

9. Güneş - Atlantis

10. Güneş - Bölüm Sonu

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11. Güneş - Gitme Bebé

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