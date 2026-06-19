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Liseliler Teknoloji Devlerine Taş Çıkarttı: GençBizzTech 2026’yı Kazanan Z Kuşağı Mucitler

Liseliler Teknoloji Devlerine Taş Çıkarttı: GençBizzTech 2026’yı Kazanan Z Kuşağı Mucitler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 17:50
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Artırılmış gerçeklikle laboratuvar deneylerini sınıflara taşıyan bir eğitim platformu, yapay zekâ ile cilt kanseri riskini analiz eden bir sağlık uygulaması ve çiftçilere ekimden sulamaya kadar rehberlik eden akıllı bir tarım sistemi…

İlk bakışta bu projelerin büyük teknoloji şirketleri ya da deneyimli girişimciler tarafından geliştirildiği düşünülebilir. Ancak gerçek çok daha etkileyici. Bu yenilikçi fikirlerin arkasında, Türkiye’nin farklı şehirlerinde eğitim gören fen lisesi öğrencileri bulunuyor. Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı iş birliğiyle düzenlenen GençBizzTech 2026 programının büyük finalinde yarışan genç girişimciler, teknoloji ve inovasyon alanındaki yetenekleriyle dikkat çekti.

Yarışmanın sonunda dereceye giren projeler, yalnızca teknik başarılarıyla değil, toplumsal sorunlara sundukları yaratıcı çözümlerle de öne çıktı.

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Birincilik Ödülü Laboratuv-AR’ın Oldu

Birincilik Ödülü Laboratuv-AR’ın Oldu

Bu yılın şampiyonu, Balıkesir Şehit Turgut Solak Fen Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği “Laboratuv-AR” projesi oldu. Eğitim teknolojileri alanında geliştirilen bu platform, fen bilimleri deneylerini artırılmış gerçeklik teknolojisiyle dijital ortama taşıyarak öğrencilerin laboratuvar deneyimlerini zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’de laboratuvar altyapısına erişimi sınırlı olan milyonlarca öğrenci için önemli bir fırsat sunan proje, aynı zamanda dünya genelindeki yüz milyonlarca çocuğa ulaşabilecek bir potansiyele sahip. Özellikle maliyet, güvenlik veya ekipman eksikliği nedeniyle gerçekleştirilemeyen deneylerin sanal ortamda uygulanabilmesi, sistemi oldukça değerli kılıyor.

Telefon Kamerasıyla Başlayan Dijital Deney Yolculuğu

Telefon Kamerasıyla Başlayan Dijital Deney Yolculuğu

Laboratuv-AR’ın çalışma mantığı oldukça pratik. Uygulama; ders kitaplarındaki görselleri, özel kartları veya pet şişe gibi gündelik nesneleri algılayabiliyor. Öğrenci telefonunu ya da tabletini bu nesnelere yönelttiğinde, ekran üzerinde üç boyutlu deney düzenekleri, moleküler yapılar ve biyolojik modeller beliriyor.

Bu sayede öğrenciler yalnızca izleyen konumunda kalmıyor; deney süreçlerine aktif olarak katılıyor, değişkenleri gözlemliyor ve sonuçları anlık geri bildirimlerle takip edebiliyor. Böylece teorik bilgiler, etkileşimli bir öğrenme deneyimine dönüşüyor.

Yapay Zekâ Destekli Sanal Öğretmen

Yapay Zekâ Destekli Sanal Öğretmen

Laboratuv-AR’ın dikkat çeken bir diğer özelliği ise bünyesinde yer alan yapay zekâ destekli asistan. Öğrenciler deney sırasında merak ettikleri soruları sisteme yöneltebiliyor ve anında yanıt alabiliyor.

Ayrıca görsel tanıma teknolojileri sayesinde uygulama, öğrencilerin karşılaştıkları nesneleri analiz ederek yeni deney önerileri sunabiliyor. Eğitimde erişilebilirlik, interaktiflik ve teknoloji kullanımını bir araya getiren bu sistem, geleneksel öğrenme yöntemlerine güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Sağlık Teknolojilerinde Dikkat Çeken Bir Proje: Virtual Biopsy

Sağlık Teknolojilerinde Dikkat Çeken Bir Proje: Virtual Biopsy

Yarışmanın ikinci sırasında ise Konya Meram Fen Lisesi öğrencisi tarafından geliştirilen “Virtual Biopsy” yer aldı. Sağlık teknolojileri alanındaki bu yenilikçi uygulama, cilt lezyonlarını yapay zekâ yardımıyla analiz ederek erken teşhise destek olmayı hedefliyor.

Özellikle melanom gibi cilt kanseri türlerinde erken teşhis büyük önem taşıyor. Virtual Biopsy, kullanıcıların sağlık kuruluşuna başvurmadan önce ön değerlendirme yapabilmesini sağlayarak riskli vakaların daha hızlı belirlenmesine katkıda bulunuyor.

Bir Fotoğrafla Risk Analizi

Bir Fotoğrafla Risk Analizi

Uygulamanın kullanımı oldukça basit. Kullanıcı, şüpheli gördüğü ben veya cilt lekesinin fotoğrafını çekerek sisteme yüklüyor. Ardından kısa bir sağlık anketini dolduruyor.

Yapay zekâ algoritması, dermatoloji alanında yaygın olarak kullanılan ABCDE kriterlerini esas alarak görüntüyü analiz ediyor. Asimetri, sınır düzensizliği, renk farklılığı, çap ve zaman içerisindeki değişim gibi kriterler değerlendirilerek kullanıcıya düşük, orta veya yüksek risk seviyesini gösteren bir sonuç sunuluyor. Gerekli durumlarda ise uzman desteğine yönlendirme yapılıyor.

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Üçüncülük Akıllı Tarım Sistemi TARLASİST’in

Üçüncülük Akıllı Tarım Sistemi TARLASİST’in

GençBizzTech 2026’nın üçüncülük ödülü ise Ordu Fen Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği Agrogen projesine verildi. Ekip tarafından geliştirilen TARLASİST platformu, çiftçilerin veri odaklı kararlar almasını sağlayan kapsamlı bir dijital tarım danışmanı olarak öne çıkıyor.

Sistem, geleneksel yöntemlerle üretim yapan küçük ve orta ölçekli çiftçilerin karşılaştığı verimsizlik ve ekonomik riskleri azaltmayı amaçlıyor. Böylece üreticiler, karmaşık verileri anlamlandırmak için uzman desteğine ihtiyaç duymadan bilinçli kararlar verebiliyor.

Yapay Zekâ ile Tarımda Yeni Dönem

Yapay Zekâ ile Tarımda Yeni Dönem

TARLASİST; uydu görüntülerinden toprak analizlerine, tapu verilerinden geçmiş iklim kayıtlarına kadar çok sayıda veri kaynağını aynı platformda bir araya getiriyor. Yapay zekâ algoritmaları bu verileri analiz ederek çiftçilere hangi ürünü ekmeleri gerektiği konusunda öneriler sunuyor.

Bununla da sınırlı kalmayan sistem, sulama zamanları, olası riskler, hava koşullarındaki değişimler ve maliyet hesaplamaları konusunda da kullanıcılarına rehberlik ediyor. Ayrıca uygulamaya entegre edilen sesli asistan sayesinde okuma-yazma seviyesi düşük ya da teknolojiyi sınırlı kullanan çiftçiler de sistemden kolaylıkla yararlanabiliyor.

Genç Girişimciler Avrupa Yolunda

Türkiye İş Bankası’nın stratejik desteğiyle üçüncü kez düzenlenen GençBizzTech programı, öğrencileri iş dünyasının deneyimli isimleriyle buluşturarak güçlü bir mentorluk ekosistemi oluşturuyor. Program sayesinde gençler yalnızca fikir üretmekle kalmıyor, aynı zamanda projelerini geliştirip gerçek bir girişime dönüştürme fırsatı yakalıyor.

Bu yılın şampiyonu Laboratuv-AR ekibi, Türkiye’yi Letonya’da düzenlenecek GEN-E 2026 Girişimcilik Festivali’nde temsil edecek. Finale kalan tüm öğrenciler ise teknoloji odaklı girişimcilik alanında Türkiye’nin geleceğine dair umutları güçlendirmeye devam ediyor. Gençlerin ortaya koyduğu bu projeler, ülkemizin inovasyon ve teknoloji ekosisteminin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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