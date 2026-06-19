Liseliler Teknoloji Devlerine Taş Çıkarttı: GençBizzTech 2026’yı Kazanan Z Kuşağı Mucitler

Artırılmış gerçeklikle laboratuvar deneylerini sınıflara taşıyan bir eğitim platformu, yapay zekâ ile cilt kanseri riskini analiz eden bir sağlık uygulaması ve çiftçilere ekimden sulamaya kadar rehberlik eden akıllı bir tarım sistemi…

İlk bakışta bu projelerin büyük teknoloji şirketleri ya da deneyimli girişimciler tarafından geliştirildiği düşünülebilir. Ancak gerçek çok daha etkileyici. Bu yenilikçi fikirlerin arkasında, Türkiye’nin farklı şehirlerinde eğitim gören fen lisesi öğrencileri bulunuyor. Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı iş birliğiyle düzenlenen GençBizzTech 2026 programının büyük finalinde yarışan genç girişimciler, teknoloji ve inovasyon alanındaki yetenekleriyle dikkat çekti.

Yarışmanın sonunda dereceye giren projeler, yalnızca teknik başarılarıyla değil, toplumsal sorunlara sundukları yaratıcı çözümlerle de öne çıktı.