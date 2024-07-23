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Lionel Messi'yi Neredeyse Birebir Taklit Eden Kullanıcı Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı

Lionel Messi'yi Neredeyse Birebir Taklit Eden Kullanıcı Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 11:42

Bir sosyal medya kullanıcısı, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi taklit ettiği anları paylaştı. Bu kadar başarılı olması izleyenleri şaşırttı.

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Geçtiğimiz hafta Copa America'yı kazanarak kariyerinde 45. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Lionel Messi, bu kez futboluyla değil bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı ile gündeme geldi.

Geçtiğimiz hafta Copa America'yı kazanarak kariyerinde 45. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Lionel Messi, bu kez futboluyla değil bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı ile gündeme geldi.

Kullanıcı, zaman zaman saha dışındaki hal ve hareketleri ile anlamlandırılamayan Arjantinli efsaneyi taklit etti.

Kullanıcı, zaman zaman saha dışındaki hal ve hareketleri ile anlamlandırılamayan Arjantinli efsaneyi taklit etti.

İşte o anlar 👇🏻

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hareketlerini bilmem ama tipi messiden çok şu kadın komedyene benziyor.