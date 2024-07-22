Macaristan GP'ye Damga Vuran Norris'in Egosu F1 Efsanesi Hamilton Karşısında Tavan Yaptı
Macaristan GP'ye Damga Vuran Norris'in Egosu F1 Efsanesi Hamilton Karşısında Tavan Yaptı
McLaren'in Britanyalı pilotu Norris, Macaristan GP'nin sonunda Hamilton'a olan karşı tavrıyla sosyal medyada tepki çekti.
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F1'de büyük heyecana sahne olan Macaristan GP'de kazanan McLaren'den Oscar Piastri oldu.
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23 yaşındaki pilot, kariyerinin ilk zaferini elde etse de günün önce çıkan ismi, takım arkadaşı Norris idi.
Yarışın sonlarına doğru Norris'e telsizden liderliği Piastri'ye bırakması söylendi.
Britanyalı sürücü, bu kararı başta uygulamamaya dirense de uzun uğraşlar sonucu bitime iki tur kala denileni yaptı.
Podyum öncesinde de Hamilton ile ilginç bir diyalog yaşadı.
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İşte o anlar 👇
Genç pilota gelen tepkiler 👇
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