Macaristan GP'ye Damga Vuran Norris'in Egosu F1 Efsanesi Hamilton Karşısında Tavan Yaptı

Lewis Hamilton: 'Phew, çok hızlısınız!'

Lando Norris: '7 yıl önce de senin aracın çok hızlıydı.'

Lewis Hamilton: 'Uzun zaman oldu... 7 yıl önce burada mıydın?'

Lando Norris: 'Hızlı bir aracın vardı, şimdi de bizim var.'

Lewis Hamilton: 'Şikayet etmiyordum, aracınıza iltifat ediyordum