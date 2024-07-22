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Macaristan GP'ye Damga Vuran Norris'in Egosu F1 Efsanesi Hamilton Karşısında Tavan Yaptı

Macaristan GP'ye Damga Vuran Norris'in Egosu F1 Efsanesi Hamilton Karşısında Tavan Yaptı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 14:33

McLaren'in Britanyalı pilotu Norris, Macaristan GP'nin sonunda Hamilton'a olan karşı tavrıyla sosyal medyada tepki çekti.

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F1'de büyük heyecana sahne olan Macaristan GP'de kazanan McLaren'den Oscar Piastri oldu.

F1'de büyük heyecana sahne olan Macaristan GP'de kazanan McLaren'den Oscar Piastri oldu.

23 yaşındaki pilot, kariyerinin ilk zaferini elde etse de günün önce çıkan ismi, takım arkadaşı Norris idi.

23 yaşındaki pilot, kariyerinin ilk zaferini elde etse de günün önce çıkan ismi, takım arkadaşı Norris idi.

Yarışın sonlarına doğru Norris'e telsizden liderliği Piastri'ye bırakması söylendi.

Yarışın sonlarına doğru Norris'e telsizden liderliği Piastri'ye bırakması söylendi.

Britanyalı sürücü, bu kararı başta uygulamamaya dirense de uzun uğraşlar sonucu bitime iki tur kala denileni yaptı.

Britanyalı sürücü, bu kararı başta uygulamamaya dirense de uzun uğraşlar sonucu bitime iki tur kala denileni yaptı.

Podyum öncesinde de Hamilton ile ilginç bir diyalog yaşadı.

Podyum öncesinde de Hamilton ile ilginç bir diyalog yaşadı.

Lewis Hamilton: 'Phew, çok hızlısınız!'

Lando Norris: '7 yıl önce de senin aracın çok hızlıydı.'

Lewis Hamilton: 'Uzun zaman oldu... 7 yıl önce burada mıydın?'

Lando Norris: 'Hızlı bir aracın vardı, şimdi de bizim var.'

Lewis Hamilton: 'Şikayet etmiyordum, aracınıza iltifat ediyordum

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İşte o anlar 👇

Genç pilota gelen tepkiler 👇

Genç pilota gelen tepkiler 👇
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