Lider Galatasaray Evinde Alanyaspor'u Tek Golle Geçti: 1-0
Lider Galatasaray Evinde Alanyaspor'u Tek Golle Geçti: 1-0
Galatasaray’ın evinde Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada tek gol vardı. Yunus Akgün’ün golüyle sarı kırmızılılar üç puanı aldı.
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Avrupa’da RFS beraberliği şoku ile karşı karşıya kalan Galatasaray ligde hata yapmadı.
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Okan Buruk, Osimhen’in forma giymediği maçta forvette Mauro Icardi ile maça başladı.
Artan performansıyla şimdiden Kerem Aktürkoğlu ile kıyaslanmaya başlayan Yunus Akgün ise kendisine olan güveni boşa çıkarmadı ve golünü attı.
Yeni transferlerden Roland Sallar de bugün oyuna sonradan giren isimlerden biri oldu.
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