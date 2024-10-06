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Lider Galatasaray Evinde Alanyaspor'u Tek Golle Geçti: 1-0

Lider Galatasaray Evinde Alanyaspor'u Tek Golle Geçti: 1-0

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
06.10.2024 - 20:56

Galatasaray’ın evinde Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada tek gol vardı. Yunus Akgün’ün golüyle sarı kırmızılılar üç puanı aldı.

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