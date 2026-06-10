Libidoyu Anında Yerle Bir Eden İtemler
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Sosyal medyada 'libido killer' özelliklere illaki denk gelmişsinizdir. Libido killer, karşı tarafa duyulan yoğun isteği, hevesi, aniden yok eden, mod düşüren her türlü durum, söz, ortam veya davranış için kullanılan bir kavram. Tabii Türkçeye oldukça güzel şekillerde de çevrilebilir :)
Gelin, bugüne kadar libido killer olarak görülen bazı özelliklere bakalım.
Siz de görüşlerinizi ViDio ile paylaşmayı unutmayın.
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Ter kokusu.
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Yazım yanlışları.
Ayak pisliği.
Bir anda akla düşen "ütüyü fişten çektim mi?" sorusu.
Soğuk espriler yapılması.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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