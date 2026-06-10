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Libidoyu Anında Yerle Bir Eden İtemler

Libidoyu Anında Yerle Bir Eden İtemler

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
10.06.2026 - 13:28
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Sosyal medyada 'libido killer' özelliklere illaki denk gelmişsinizdir. Libido killer, karşı tarafa duyulan yoğun isteği, hevesi, aniden yok eden, mod düşüren her türlü durum, söz, ortam veya davranış için kullanılan bir kavram. Tabii Türkçeye oldukça güzel şekillerde de çevrilebilir :)

Gelin, bugüne kadar libido killer olarak görülen bazı özelliklere bakalım.

Siz de görüşlerinizi ViDio ile paylaşmayı unutmayın.

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Ter kokusu.

Ter kokusu.

Herhangi bir ortamda, hoşunuza giden bir kişi var. Duruşu, bakışı, konuşması sizi bi' farklı etkiledi. Sonunda tüm cesaretinizi topladınız ve yanına gitmeye karar verdiniz. 

Keşke gitmeseydiniz...

Akşam mesaisinden sonra metrobüs kokusu gibi yoğun bir ter kokusu alıyorsanız geçmiş olsun. O kişinin tüm havası çoktan söndü.

Yazım yanlışları.

Yazım yanlışları.

Yazdığı her şeye heyecanlanabileceğiniz birisiyle konuşuyorsunuz. Her şeyi hoşunuza gidiyor fakat bir anda öyle bir şey yazıyor ki hayattan soğuyorsunuz.

Gel de yeniden heyecanlan şimdi!

Ayak pisliği.

Ayak pisliği.

Gördüğümüz kadarıyla herkes için bir libido killer değilmiş aslında!

Ama lütfen bir düşünün... Tam her şey heyecanlanmaya başlamışken partnerinizin altı simsiyah olmuş ayaklarını, kenarında siyah siyah kirler biriken parmaklarını görmek ister miydiniz?

Bir anda akla düşen "ütüyü fişten çektim mi?" sorusu.

Bir anda akla düşen "ütüyü fişten çektim mi?" sorusu.

O anda diğer her şey önemsizleşir çünkü 😂

Soğuk espriler yapılması.

Soğuk espriler yapılması.

Modası geçmiş espriler, sırf komik olmak için yapılan kötü şakalar...

Emin olun yapmasanız daha iyi!

Sizin de yorumlarınızı ViDio ile bekliyoruz.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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