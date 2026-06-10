Libidoyu Anında Yerle Bir Eden İtemler

Sosyal medyada 'libido killer' özelliklere illaki denk gelmişsinizdir. Libido killer, karşı tarafa duyulan yoğun isteği, hevesi, aniden yok eden, mod düşüren her türlü durum, söz, ortam veya davranış için kullanılan bir kavram. Tabii Türkçeye oldukça güzel şekillerde de çevrilebilir :)

Gelin, bugüne kadar libido killer olarak görülen bazı özelliklere bakalım.

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