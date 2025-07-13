‘Li Beirut’ Cover’ıyla Kalbe Dokunan Sanatçılar
Fairuz’un “Li Beyrut”u sadece bir şarkı değil, Lübnan’a yazılmış bir ağıt, bir mektup, bir özlem... O kadar güçlü bir parça ki her söyleyenin sesinde başka bir hüzün yankılanıyor. Bu listedeki sanatçılar ise bu parçaya öyle bir dokunuyor ki kalp biraz burkuluyor, gözler biraz buğulanıyor. İşte “Li Beyrut” yorumuyla kalbimize dokunan 11 isim. 👇
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Önce şarkının orijinalini şöyle bırakalım. 👇
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Hiba Tawaji
Abeer Nehme
Lina Sleibi
Nai Barghouti
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Amine Hachem
Gülcan Altan
Lena Chamamyan
Mayssa Karaa
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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