‘Li Beirut’ Cover’ıyla Kalbe Dokunan Sanatçılar

Fairuz’un “Li Beyrut”u sadece bir şarkı değil, Lübnan’a yazılmış bir ağıt, bir mektup, bir özlem... O kadar güçlü bir parça ki her söyleyenin sesinde başka bir hüzün yankılanıyor. Bu listedeki sanatçılar ise bu parçaya öyle bir dokunuyor ki kalp biraz burkuluyor, gözler biraz buğulanıyor. İşte “Li Beyrut” yorumuyla kalbimize dokunan 11 isim. 👇