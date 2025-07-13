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‘Li Beirut’ Cover’ıyla Kalbe Dokunan Sanatçılar

etiket ‘Li Beirut’ Cover’ıyla Kalbe Dokunan Sanatçılar

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
13.07.2025 - 23:30

Fairuz’un “Li Beyrut”u sadece bir şarkı değil, Lübnan’a yazılmış bir ağıt, bir mektup, bir özlem... O kadar güçlü bir parça ki her söyleyenin sesinde başka bir hüzün yankılanıyor. Bu listedeki sanatçılar ise bu parçaya öyle bir dokunuyor ki kalp biraz burkuluyor, gözler biraz buğulanıyor. İşte “Li Beyrut” yorumuyla kalbimize dokunan 11 isim. 👇

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Önce şarkının orijinalini şöyle bırakalım. 👇

Hiba Tawaji

Abeer Nehme

Lina Sleibi

Nai Barghouti

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Amine Hachem

Gülcan Altan

Lena Chamamyan

Mayssa Karaa

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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