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LGBTIQ+ Ne Demek, Açılımı Nedir? LGBT, LGBTİ, LGBTIQ ve LGBTQ+ Ne Anlama Geliyor?

LGBTIQ+ Ne Demek, Açılımı Nedir? LGBT, LGBTİ, LGBTIQ ve LGBTQ+ Ne Anlama Geliyor?

LGBTİ
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.06.2025 - 16:55

LGBT hakkında yapılan araştırmalar oldukça hız kazandı. Gündemde öne çıkan LGBT, homoseksüellik başlığı altındaki farklı cinsel yönelimler LGBTİ, LGBTTİQ gibi isimlerle de açıklanabiliyor. Gündemde ve sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan LGBT'nin ne olduğuna dair vatandaşlar sorularına yanıt arıyor. Peki LGBT ne demek, açılımı nedir?

İşte tüm detaylar...

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LGBTIQ+ Ne Demek, Açılımı Nedir?

LGBTIQ+ Ne Demek, Açılımı Nedir?

LGBTIQ+ terimi, toplumsal cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim konularında farkındalık yaratmak amacıyla kullanılmaya başlandı. Her bir harf cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliğini ifade etmek için kullanılır. LGBT, GLBT ya da LGBTQ+ gibi kısaltmalar, 1990’larda LGB ifadesinden türetilerek yaygınlaşmaya başladı. Bu, özellikle 1980’lerin ortasından itibaren 'gey' kelimesinin yerine daha kapsayıcı bir ifade olarak kullanılmaya başlandı.

LGBTIQ+ Açılımı Nedir?

LGBT: Lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel

LGBTI: Lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, intersex

LGBT+QIA: Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transeksüel, Queer, Interseks, Asekssüel

Başlangıçta en yaygın kullanılan terim 'eşcinsel' ancak bu kelime homofobik yaklaşımlar nedeniyle olumsuz çağrışımlar taşıyordu. Bu nedenle eşcinsel kelimesinin yerini kişilerin yönelim ve kimliklerini daha doğru yansıtan “lezbiyen”, “gey”, 'biseksüel” gibi terimlere bıraktı.

LGBT ilk olarak ne zaman ortaya çıktı?

LGBT ilk olarak ne zaman ortaya çıktı?

M.Ö. 2000-3000 arasındaki döneme kadar uzanan LGBT'nin tarihi en eski yazılı belgelere bakıldığında Eski Mısır, Sümerler ve Hititlere kadar uzanan LGBT, tarihinde özel bir önemi olan iki eski Doğu halklarından Hititler ve Yahudiler tarihte yer almıştır.

1400'lerden kalma bir Hitit yasa derlemesinde erkekler arasında evliliğe izin veren bir madde belirlenmiştir.  Bu yasa tarihte eşcinsel evliliğe izin tanıyan ilk yasa olma özelliğini de taşımaktadır. 

LGBT Kelimesi Ne Zaman Kullanılmaya Başlandı?

LGBT topluluğu 1980'li yılların ortaları ile sonlarından bu yana gey sözcüğünün yerine kullanılmaya başlamıştır. 'LGBT' 1990'lardan itibaren kullanılmaya başlayan ve eşcinsel hakları mücadelesinde kullanılan çatı bir sözcüktür. LGBT'de yaygın olarak kullanılan ilk terim 'eşcinsel' olmuştur.

LGBTIQ+ Bayrağı İlk Ne Zaman Kullanıldı?

LGBTIQ+ Bayrağı İlk Ne Zaman Kullanıldı?

Rengarenk haliyle bir sembol haline gelen LGBTIQ+ bayrağı ilk olarak 1978 yılında San Francisco’daki 'eşcinsel özgürlük hareketi' tarafından tasarlandı. LGBTIQ+ topluluğunun bir ifadesi olan yatay şeritli bayrak altı farklı rengi bir araya getirir.

LGBTIQ+ Bayrağındaki Renklerin Anlamı Nedir?

  • Kırmızı: Hayatı ve yaşama sevincini temsil eder.

  • Turuncu: İç huzuru ve bağlılığı simgeler.

  • Sarı: Güneşi ve enerjiyi temsil eder.

  • Yeşil: Doğayı ve büyümeyi simgeler.

  • Mavi: Barışı ve sakinliği temsil eder.

  • Mor: Kendini ifade etme özgürlüğünü ve çeşitliliği simgeler.

LGBTIQ+ Bayrakları Şöyle:

LGBTIQ+ Bayrakları Şöyle:

Gökkuşağı renklerinden oluşan bayrak en çok bilinen ve en çok kullanılan LGBTİ+ bayrağıdır.

Yeni Onur Bayrağı

Yeni Onur Bayrağı

2018 yılında LGBTIQ+ bayrağını kapsayıcı hale getirmek için Daniel Quasar tarafından tasarlandı. Bayrak LGBTIQ+ topluluğu içerisinde yer alan farklı grupları temsil ediyor.

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Lezbiyen Bayrağı

Lezbiyen Bayrağı

Rujlu lezbiyen bayrağı Natalie McCray tarafından tasarlandı. Ancak dudak izi pek çok kişinin tepkisini çekerken cinsiyetçi ifadelerden kaçınmak amacıyla ruj izi olmayan bayrak popülerleşti.

Trans Bayrağı

Trans Bayrağı

1999 yılında Amerikalı trans kadın Monica Helms tarafından tasarlandı. Bayrak, transları görünür kılmak amacıyla tasarlanmıştır.

Biseksüel Bayrağı

Biseksüel Bayrağı

1998 yılında Michael Page tarafından tasarlandı. Hem kadın hem de erkeklere ilgi duyan bireyleri ifade ediyor.

İnterseks bayrağı

İnterseks bayrağı

2013 yılında Morgan Carpenter tarafından tasarlandı. İnterseksleri temsil etmek için kullanılır.

Non-Binary Bayrağı

Non-Binary Bayrağı

2014 yılında 17 yaşındaki Kye Rowan tarafından tasarlandı. Non-binary kişileri görünür kılmak amaçlandı.

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Cinsiyet Akışkanlığı (Gender fluid) Bayrağı

Cinsiyet Akışkanlığı (Gender fluid) Bayrağı

2012 yılında JJ Poole tarafından tasarlandı. Bayrak tüm cinsiyet ifadelerini temsil ediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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