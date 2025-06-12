LGBTIQ+ Ne Demek, Açılımı Nedir? LGBT, LGBTİ, LGBTIQ ve LGBTQ+ Ne Anlama Geliyor?
LGBT hakkında yapılan araştırmalar oldukça hız kazandı. Gündemde öne çıkan LGBT, homoseksüellik başlığı altındaki farklı cinsel yönelimler LGBTİ, LGBTTİQ gibi isimlerle de açıklanabiliyor. Gündemde ve sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan LGBT'nin ne olduğuna dair vatandaşlar sorularına yanıt arıyor. Peki LGBT ne demek, açılımı nedir?
İşte tüm detaylar...
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LGBTIQ+ Ne Demek, Açılımı Nedir?
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LGBT ilk olarak ne zaman ortaya çıktı?
LGBTIQ+ Bayrağı İlk Ne Zaman Kullanıldı?
LGBTIQ+ Bayrakları Şöyle:
Yeni Onur Bayrağı
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Lezbiyen Bayrağı
Trans Bayrağı
Biseksüel Bayrağı
İnterseks bayrağı
Non-Binary Bayrağı
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Cinsiyet Akışkanlığı (Gender fluid) Bayrağı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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