LGBTIQ+ Ne Demek, Açılımı Nedir? LGBT, LGBTİ, LGBTIQ ve LGBTQ+ Ne Anlama Geliyor?

M.Ö. 2000-3000 arasındaki döneme kadar uzanan LGBT'nin tarihi en eski yazılı belgelere bakıldığında Eski Mısır, Sümerler ve Hititlere kadar uzanan LGBT, tarihinde özel bir önemi olan iki eski Doğu halklarından Hititler ve Yahudiler tarihte yer almıştır.

1400'lerden kalma bir Hitit yasa derlemesinde erkekler arasında evliliğe izin veren bir madde belirlenmiştir. Bu yasa tarihte eşcinsel evliliğe izin tanıyan ilk yasa olma özelliğini de taşımaktadır.

LGBT Kelimesi Ne Zaman Kullanılmaya Başlandı?

LGBT topluluğu 1980'li yılların ortaları ile sonlarından bu yana gey sözcüğünün yerine kullanılmaya başlamıştır. 'LGBT' 1990'lardan itibaren kullanılmaya başlayan ve eşcinsel hakları mücadelesinde kullanılan çatı bir sözcüktür. LGBT'de yaygın olarak kullanılan ilk terim 'eşcinsel' olmuştur.