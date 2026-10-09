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Leonardo DiCaprio 1,75 Milyon Dolara Ada Satın Aldı: Doğayı Kurtarmak İçin Dev Plan Hazırladı

Leonardo DiCaprio 1,75 Milyon Dolara Ada Satın Aldı: Doğayı Kurtarmak İçin Dev Plan Hazırladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 15:18
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Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, 2005 yılında Belize açıklarındaki ıssız Blackadore Caye Adası'nı yaklaşık 1,75 milyon dolara satın aldı. Oyuncu, ada ekosistemini iyileştirmek ve sorumlu turizme örnek olacak bir proje hayata geçirmek istedi. Planlar yıllar içinde çevreci çevrelerin eleştirilerine de konu oldu.

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Kaynak: La Nación, The San Pedro Sun

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Belize açıklarındaki ada, 2005'te DiCaprio tarafından satın alındı.

Belize açıklarındaki ada, 2005'te DiCaprio tarafından satın alındı.

Blackadore Caye, Belize kıyılarının açığında yer alıyor ve yaklaşık 104 akre, yani yaklaşık 42 hektar büyüklüğünde. DiCaprio, tatil sırasında adanın doğal güzelliğine hayran kaldı. Ancak kıyı erozyonu, aşırı balık avcılığı ve mangrov ağaçlarının azalması gibi sorunlar da dikkatini çekti.

Oyuncu, Belize'nin dünyanın en büyük ikinci mercan resif sistemine ev sahipliği yaptığını ve zengin bir deniz yaşamı barındırdığını vurguladı.

2015'te tanıtılan plan, mangrov restorasyonunu ve adanın yarısının doğa rezervine dönüştürülmesini öngörüyordu.

2015'te tanıtılan plan, mangrov restorasyonunu ve adanın yarısının doğa rezervine dönüştürülmesini öngörüyordu.

DiCaprio, mimar Jason McLennan ile birlikte 2015'te 'Blackadore Caye, a Restorative Island' adıyla bir proje tanıttı. Plana göre adada 68 villa ve 48 özel konut yer alacak, adanın yaklaşık yarısı ise doğa rezervi olarak korunacaktı. Mangrov restorasyonu, deniz türlerinin korunması, yenilenebilir enerji, su yönetimi ve atık azaltma planın başlıca hedefleri arasındaydı.

Bazı kaynaklarda adanın çevresine yaklaşık 20 bin yeni kırmızı mangrov dikilmesi ve bir araştırma istasyonu kurulması da planlar arasında gösteriliyor.

Lüks turistik kompleks fikri çevrecilerin ve balıkçıların tepkisini çekti, proje ilk haliyle hayata geçirilmedi.

Lüks turistik kompleks fikri çevrecilerin ve balıkçıların tepkisini çekti, proje ilk haliyle hayata geçirilmedi.

Çevreci kuruluşlar ve yerel balıkçılar, lüks bir turistik kompleksin kıyı ekosistemine zarar verebileceği ve balıkçılık alanlarına erişimi kısıtlayabileceği konusunda endişe dile getirdi. Bunun üzerine havaalanı ve suyun üzerindeki bazı yapılar plandan çıkarıldı. Dönemin Belize Başbakanı Dean Barrow ise projeyi ekonomik fayda ve istihdam gerekçesiyle destekledi.

Proje yıllar içinde gecikti ve ilk duyurulan şekliyle hayata geçirilmedi. 2022'de yayımlanan haberlerde, çevre aktivistlerinin projenin durma noktasına geldiğini ve adanın korunması gerektiğini savunduğu aktarıldı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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