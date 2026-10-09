Leonardo DiCaprio 1,75 Milyon Dolara Ada Satın Aldı: Doğayı Kurtarmak İçin Dev Plan Hazırladı
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Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, 2005 yılında Belize açıklarındaki ıssız Blackadore Caye Adası'nı yaklaşık 1,75 milyon dolara satın aldı. Oyuncu, ada ekosistemini iyileştirmek ve sorumlu turizme örnek olacak bir proje hayata geçirmek istedi. Planlar yıllar içinde çevreci çevrelerin eleştirilerine de konu oldu.
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Kaynak: La Nación, The San Pedro Sun
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Belize açıklarındaki ada, 2005'te DiCaprio tarafından satın alındı.
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2015'te tanıtılan plan, mangrov restorasyonunu ve adanın yarısının doğa rezervine dönüştürülmesini öngörüyordu.
Lüks turistik kompleks fikri çevrecilerin ve balıkçıların tepkisini çekti, proje ilk haliyle hayata geçirilmedi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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