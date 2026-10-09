Leonardo DiCaprio 1,75 Milyon Dolara Ada Satın Aldı: Doğayı Kurtarmak İçin Dev Plan Hazırladı

Blackadore Caye, Belize kıyılarının açığında yer alıyor ve yaklaşık 104 akre, yani yaklaşık 42 hektar büyüklüğünde. DiCaprio, tatil sırasında adanın doğal güzelliğine hayran kaldı. Ancak kıyı erozyonu, aşırı balık avcılığı ve mangrov ağaçlarının azalması gibi sorunlar da dikkatini çekti.

Oyuncu, Belize'nin dünyanın en büyük ikinci mercan resif sistemine ev sahipliği yaptığını ve zengin bir deniz yaşamı barındırdığını vurguladı.