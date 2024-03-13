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Lavabodan Gelen Kötü Kokular Nasıl Giderilir?

etiket Lavabodan Gelen Kötü Kokular Nasıl Giderilir?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 13:49

Mutfaklar evin en çok kullandığımız, her türlü yemeğin piştiği ve içeceğin hazırlandığı yerler. Doğal olarak da evimizin en önemli bölgesi diyebiliriz mutfaklarımıza. Tabi bir yer önemliyse orası çok kullanılıyordur. Canlı veya cansız çok kullanılan şey de ilgiye ihtiyaç duyar. Mutfaklarımız da her varlık ilgiye ihtiyaç duyuyor. O ihtiyaçlara gelin birlikte bakalım!

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Mutfak temizliği söz konusu olduğunda lavabo tıkanmaları ve bundan kaynaklı kötü kokular en çok karşılaşılan problemlerden.

Mutfak temizliği söz konusu olduğunda lavabo tıkanmaları ve bundan kaynaklı kötü kokular en çok karşılaşılan problemlerden.

Zamanla lavaboların tahliye borularında oluşan tabakalar sağlıksız bir duruma evrilir. Bu durum da bakteri oluşumuna ve beraberinde lavabo kokularına neden olabilir. İşin en kötü tarafıysa ne kadar temizlik yaparsanız yapın o sinir bozucu koku, temizliğin sonundaki başarı hissini yok eder.

Neden başarımızın keyfini yaşamayalım? Özellikle de çözüm bulmanın yolları varken.

Neden başarımızın keyfini yaşamayalım? Özellikle de çözüm bulmanın yolları varken.

Yani insanlar ne başarısı alt tarafı mutfak temizliği diyebilir ama sonuçta zaman geçirilen bir yer ve zaman da elimizde ki en önemli şey. Doğal olarak zamanımızın gittiği şeyin de iyi sonuçlanması tatmin edici olur.

Peki lavabo nasıl temizlenir? Karbonat bu yolda en büyük ittifakımız. Ayrıca karbonatı bir çok karışım ile birlikte kullanabiliriz.

Peki lavabo nasıl temizlenir? Karbonat bu yolda en büyük ittifakımız. Ayrıca karbonatı bir çok karışım ile birlikte kullanabiliriz.

Karbonat kokuya yardımcı olduğundan daha fazla tıkanıklığın dermanıdır. Bu yüzden desteğe ihtiyaç duyar. Karbonatın en büyük destekçileriyse sirke, limon ve esansiyel yağlardır.

Sirke, karbonatın temizleyici gücü ve kendisinin baskın kokusuyla lavabo temizliğinde önemli bir yere sahip.

Sirke, karbonatın temizleyici gücü ve kendisinin baskın kokusuyla lavabo temizliğinde önemli bir yere sahip.

Ama tabi bu karışımı doğru da kullanmak lazım. Önce bir fincan karbonatı, ardından iki fincan sirkeyi lavaboya dökerek başlayın. Köpürdüğünü gördüğünüzden sonra birkaç dakika bekleyin ve üzerine sıcak su dökerek giderden borulara ulaşmasını sağlayın.

Sirkenin baskın kokusundan rahatsız oluyorum derseniz, limon sizin için iyi bir alternatif olabilir. Limon da karbonatın kadim dostlarındandır.

Sirkenin baskın kokusundan rahatsız oluyorum derseniz, limon sizin için iyi bir alternatif olabilir. Limon da karbonatın kadim dostlarındandır.

1 su bardağı kadar ısınmış limon suyunu içine 1 su bardağı kabartma tozu ekleyin ve iyice karıştırın. Köpük haline gelince lavabodan aşağı dökün ve 10 dakika bu şekilde bekletin. Ardından ılık su ile lavaboyu temizleyin. Böylece sirkeden daha hafif bir koku elde edersiniz.

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Karbonatın son yoldaşıysa esansiyel yağlardır. Diğer bir adıyla uçucu yağlar.

Karbonatın son yoldaşıysa esansiyel yağlardır. Diğer bir adıyla uçucu yağlar.

Ne sirkesi ne limonu arkadaşım ben daha güzel kokular istiyorum diyorsanız. Yarım fincan karbonata, birkaç damla esansiyel yağ ekleyin. Esansiyel yağ olarak nane yağı, vanilya, okaliptüs yağı, tarçın yağı, portakal yağı gibi sevdiğiniz keskin kokuları tercih edebilirsiniz. Karışımı lavaboya dökün ve 1 saat bekletin. Ardından üzerine sıcak su dökerek mutfağınızın daha güzel kokmasını sağlayın.

Karbonat yoksa alternatif olarak kullanabileceğiniz yöntemler de elbette var. Mesela kahve telvesi veya naftalin kullanabilirsiniz.

Karbonat yoksa alternatif olarak kullanabileceğiniz yöntemler de elbette var. Mesela kahve telvesi veya naftalin kullanabilirsiniz.

Özellikle bir kahve severseniz sizin için kahve telvesi zevkli bir çözüm olabilir. Kapalı ortamlarda oluşan lavabo kokusu için ideal bir yöntemdir. Kahvenizi içtikten sonra bardağın dibinde kalan telveyi lavabonun deliklerine boşaltın ve üzerin sıcak su dökün. Kahve telvesi hem yağların çözünmesini sağlar, hem de kokuyu giderir.

Mutfak dışındaki lavabolar için ise en pratik çözüm naftalindir. Ancak naftalin kullanırken dikkatli olmanız gerekiyor.

Mutfak dışındaki lavabolar için ise en pratik çözüm naftalindir. Ancak naftalin kullanırken dikkatli olmanız gerekiyor.

Solunum yoluyla vücuda zarar verme ihtimali vardır. Bu nedenle gıdaların temas etmeyeceği lavabolar için kullanılabilir. Naftalini marketlerden temin ederek ölçülü şekilde lavaboya koyabilirsiniz. Naftalin suyla temas ettikçe kötü kokunun çaresine bakacaktır.

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