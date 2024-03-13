Lavabodan Gelen Kötü Kokular Nasıl Giderilir?
Lavabodan Gelen Kötü Kokular Nasıl Giderilir?
Mutfaklar evin en çok kullandığımız, her türlü yemeğin piştiği ve içeceğin hazırlandığı yerler. Doğal olarak da evimizin en önemli bölgesi diyebiliriz mutfaklarımıza. Tabi bir yer önemliyse orası çok kullanılıyordur. Canlı veya cansız çok kullanılan şey de ilgiye ihtiyaç duyar. Mutfaklarımız da her varlık ilgiye ihtiyaç duyuyor. O ihtiyaçlara gelin birlikte bakalım!
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Mutfak temizliği söz konusu olduğunda lavabo tıkanmaları ve bundan kaynaklı kötü kokular en çok karşılaşılan problemlerden.
Neden başarımızın keyfini yaşamayalım? Özellikle de çözüm bulmanın yolları varken.
Peki lavabo nasıl temizlenir? Karbonat bu yolda en büyük ittifakımız. Ayrıca karbonatı bir çok karışım ile birlikte kullanabiliriz.
Sirke, karbonatın temizleyici gücü ve kendisinin baskın kokusuyla lavabo temizliğinde önemli bir yere sahip.
Sirkenin baskın kokusundan rahatsız oluyorum derseniz, limon sizin için iyi bir alternatif olabilir. Limon da karbonatın kadim dostlarındandır.
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Karbonatın son yoldaşıysa esansiyel yağlardır. Diğer bir adıyla uçucu yağlar.
Karbonat yoksa alternatif olarak kullanabileceğiniz yöntemler de elbette var. Mesela kahve telvesi veya naftalin kullanabilirsiniz.
Mutfak dışındaki lavabolar için ise en pratik çözüm naftalindir. Ancak naftalin kullanırken dikkatli olmanız gerekiyor.
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