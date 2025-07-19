Latin Ateşiyle Yaz Moduna Giriş
Bazen öyle bir hava olur ki güneş yetmez, o havaya bir de müzik gerekir... Ama öyle sıradan değil; içini kıpır kıpır eden, hatta kaldırıp dans ettiren cinsten. İşte Latin müziği tam da bu! İçinde hem aşk, hem eğlence, hem de acayip bir özgüven var. İster evde, ister sahilde, ister kulakta kulaklıkla yürüyüşte ol; Latin ateşi seni dansa, gülümsemeye ve yazın tam ortasına ışınlayacak. Hazırsan yaz moduna tam anlamıyla giriş yapıyoruz. Hadi, “¡Vamos!” 🎶🔥
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1. J Balvin & Willy William – Mi Gente
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2. Santana – Corazón Espinado (feat. Maná)
3. Rosalía – DESPECHÁ
4. Bad Bunny – Tití Me Preguntó
5. Anitta – Envolver
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6. Camila Cabello – Havana (feat. Young Thug)
7. Luis Fonsi – Despacito (feat. Daddy Yankee)
8. Karol G – PROVENZA
9. Daddy Yankee – Gasolina
10. Becky G & Natti Natasha – Sin Pijama
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11. Shakira – La La La (Brazil 2014)
12. Rauw Alejandro – Todo de Ti
13. Juanes – La Camisa Negra
14. Maluma – Felices los 4
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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