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KYK Burs ve Kredi Başvuruları Ne Zaman? KYK Burs Başvuruları Başladı mı, Nasıl Yapılır?

KYK Burs ve Kredi Başvuruları Ne Zaman? KYK Burs Başvuruları Başladı mı, Nasıl Yapılır?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 10:41
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Üniversite öğrencileri için beklenen haberi geldi: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

KYK burs başvuruları için başvuru ekranı nereden açılıyor, başvuru nasıl yapılır ve kimler başvurabilir? İşte merak edilen tüm detaylar...

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KYK Burs Başvuruları Ne Zaman 2026?

KYK Burs Başvuruları Ne Zaman 2026?

2026-2027 dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 12 Ekim 2026 Pazartesi günü başladı. Başvurular 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek. Burs ve kredi için ayrı ayrı başvuru yapmak gerekmiyor; öğrenciler tek bir başvuru üzerinden değerlendirmeye alınıyor.

KYK Burs Başvuruları Başladı mı 2026?

Evet, başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın duyurusuyla birlikte başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Geçen yıl başvurular 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılmıştı; bu yıl da takvim benzer bir aralıkta ilerliyor.

KYK Burs Başvurusu Son Gün Ne Zaman 2026?

Son gün 16 Ekim 2026 Cuma, saat 23.59. Başvuru bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen öğrencilerin güncelleme işlemini aynı saate kadar tamamlaması gerekiyor. Son güne bırakılan başvurularda sistem yoğunluğu yaşanabileceğinden mümkün olan en kısa sürede başvurmak önemli.

KYK Burs ve Kredi Başvuru Ekranı Nereden Açılır 2026?

KYK Burs ve Kredi Başvuru Ekranı Nereden Açılır 2026?

Başvuru ekranına e-Devlet üzerinden ulaşılıyor. e-Devlet'te arama çubuğuna 'Gençlik ve Spor Bakanlığı' ya da 'Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu' yazarak ilgili hizmeti açabilirsiniz.

KYK burs ve kredi başvuru ekranına buradan ulaşabilirsiniz.

e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler PTT şubelerinden şifre alabiliyor. Ayrıca internet bankacılığı, e-imza, mobil imza ya da T.C. kimlik kartıyla da e-Devlet'e giriş yapılabiliyor.

KYK Burs ve Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır 2026?

KYK Burs ve Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır 2026?

Başvuru süreci dört adımda tamamlanıyor:

  • e-Devlet'e giriş yapın.

  • Sağ üstteki arama çubuğuna 'Gençlik ve Spor Bakanlığı' ya da 'Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu' yazın.

  • Kişisel, eğitim, ekonomik ve sosyal durumunuza ilişkin bilgileri eksiksiz doldurun.

  • Bilgilerinizi kontrol ederek 'Başvuru yap' seçeneğiyle başvuruyu tamamlayın.

Başvuru Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Öğrenim bilgileri YÖKSİS üzerinden e-Devlet'e aktarılıyor. Bilgiler yanlışsa üniversitenin öğrenci işleriyle görüşüp düzeltme talep etmek gerekiyor; hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılıyor. Beyan edilen bilgiler ayrıca çeşitli kamu kurumlarındaki kayıtlarla karşılaştırılarak kontrol ediliyor.

KYK Burs Başvurusunu Kimler Yapabilir 2026?

KYK Burs Başvurusunu Kimler Yapabilir 2026?

2026-2027 eğitim yılında ilk kez bir yükseköğretim programına kaydolan öğrenciler ile eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor. Yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları da başvuru yapabiliyor.

KYK Bursunda Öncelikli Gruplar Kimler?

Başvurular ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor. Burs verilirken bakılan öncelikli gruplar şöyle:

  • Şehit çocukları ile gazi ve gazi çocukları

  • Sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzeri engelli olduğu tespit edilenler

  • Anne ve babasını kaybetmiş öğrenciler

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlarda kalarak lise öğrenimini tamamlayanlar

  • Darüşşafaka Lisesi mezunları

  • Milli sporcu kriterlerini taşıyanlar

  • ÖSYM sınavlarında ham puan bazında ilk 100'e girenler

Bu gruplar dışındaki başvurular ise bütçeye göre belirlenen sayıda burs ve koşulları sağlayanlara verilen öğrenim kredisi olarak değerlendiriliyor. Bir öğrenci aynı anda hem burs hem de kredi alamıyor.

KYK Burs ve Kredi Ne Kadar 2026?

KYK Burs ve Kredi Ne Kadar 2026?

Güncel aylık KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları şöyle (Ocak 2026'dan itibaren):

  • Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

  • Yüksek lisans: 8.000 TL

  • Doktora: 12.000 TL

2026-2027 dönemi için yeni tutarlar henüz açıklanmadı. Tutarların Ocak 2027'den itibaren artırılması bekleniyor.

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KYK Burs ve Kredi Sonuçları ile İlk Ödeme Ne Zaman 2026?

KYK Burs ve Kredi Sonuçları ile İlk Ödeme Ne Zaman 2026?

Sonuçların açıklanacağı tarih GSB tarafından henüz duyurulmadı. Burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden belirtilen tarihler arasında taahhütname onayı yapması gerekiyor. Bu tarihler de sonuçlarla birlikte açıklanacak.

İlk ödemelerin genellikle yıl sonuna doğru yapıldığı biliniyor. Kesin ödeme tarihi ise sonuç sürecinin ardından belli olacak.

KYK Başvurusunda Sorun Yaşayanlar Ne Yapmalı 2026?

KYK Başvurusunda Sorun Yaşayanlar Ne Yapmalı 2026?

Başvuru sırasında sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) hattına başvurabiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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