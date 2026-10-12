KYK Burs ve Kredi Başvuruları Ne Zaman? KYK Burs Başvuruları Başladı mı, Nasıl Yapılır?
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Üniversite öğrencileri için beklenen haberi geldi: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.
KYK burs başvuruları için başvuru ekranı nereden açılıyor, başvuru nasıl yapılır ve kimler başvurabilir? İşte merak edilen tüm detaylar...
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KYK Burs Başvuruları Ne Zaman 2026?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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