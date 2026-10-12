KYK Burs ve Kredi Başvuruları Ne Zaman? KYK Burs Başvuruları Başladı mı, Nasıl Yapılır?

2026-2027 eğitim yılında ilk kez bir yükseköğretim programına kaydolan öğrenciler ile eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor. Yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları da başvuru yapabiliyor.

KYK Bursunda Öncelikli Gruplar Kimler?

Başvurular ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor. Burs verilirken bakılan öncelikli gruplar şöyle:

Şehit çocukları ile gazi ve gazi çocukları

Sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzeri engelli olduğu tespit edilenler

Anne ve babasını kaybetmiş öğrenciler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlarda kalarak lise öğrenimini tamamlayanlar

Darüşşafaka Lisesi mezunları

Milli sporcu kriterlerini taşıyanlar

ÖSYM sınavlarında ham puan bazında ilk 100'e girenler

Bu gruplar dışındaki başvurular ise bütçeye göre belirlenen sayıda burs ve koşulları sağlayanlara verilen öğrenim kredisi olarak değerlendiriliyor. Bir öğrenci aynı anda hem burs hem de kredi alamıyor.