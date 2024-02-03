Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kuzey Irak’ta Taciz Ateşi: 1 Askerimiz Şehit Oldu

Kuzey Irak’ta Taciz Ateşi: 1 Askerimiz Şehit Oldu

Şehit
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.02.2024 - 14:15

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta bölücü terör örgüt militanlarının açtığı taciz ateşi sonrasında 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak’taki operasyon bölgesinden üst üste gelen şehit haberleri tüm Türkiye’Yi yasa boğmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak’taki operasyon bölgesinden üst üste gelen şehit haberleri tüm Türkiye’Yi yasa boğmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün de Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyon 1 askerimizin taciz ateşi sonrasında şehit düştüğünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün de Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyon 1 askerimizin taciz ateşi sonrasında şehit düştüğünü paylaştı.

"Irak Kuzeyi Harekat bölgesinde 03 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir DİNGİL şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."

"Irak Kuzeyi Harekat bölgesinde 03 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir DİNGİL şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."

👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
5
5
2
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?