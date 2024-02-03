Kuzey Irak’ta Taciz Ateşi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Kuzey Irak’ta Taciz Ateşi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta bölücü terör örgüt militanlarının açtığı taciz ateşi sonrasında 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.
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Geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak’taki operasyon bölgesinden üst üste gelen şehit haberleri tüm Türkiye’Yi yasa boğmuştu.
Milli Savunma Bakanlığı, bugün de Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyon 1 askerimizin taciz ateşi sonrasında şehit düştüğünü paylaştı.
"Irak Kuzeyi Harekat bölgesinde 03 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir DİNGİL şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."
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