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Küs Ünlüleri Tahmin Et: Ebru Gündeş, Çağla Şıkel, Serdar Ortaç!

Küs Ünlüleri Tahmin Et: Ebru Gündeş, Çağla Şıkel, Serdar Ortaç!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.03.2024 - 23:42

Magazin dünyasına ne kadar hakimsin?

Küs ünlüleri tanıyor musun?

Onedio videomuzun sorularını ayağınıza getirdik, “Kısmetse Olur” Buse ve Mert'e sorduğumuz sorulardan size de bir test hazırladık.

Hazır mısın?

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İlk sorumuzla başlayalım: Demet Akalın hangi ünlü isimle küs?

İlk sorumuzla başlayalım: Demet Akalın hangi ünlü isimle küs?

Serdar Ortaç'ın hangi ünlüyle küs olduğunu biliyor musun?

Serdar Ortaç'ın hangi ünlüyle küs olduğunu biliyor musun?

Peki ya Nurgül Yeşilçay?

Peki ya Nurgül Yeşilçay?

Son olarak Çağla Şıkel kiminle küs?

Son olarak Çağla Şıkel kiminle küs?

Kaç soruya doğru cevap verdin?

Yorumlarda belirtmeyi ve videomuzu izlemeyi unutma!

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Küs Ünlüleri Tahmin Et 😂 Kısmetse Olur Buse ve Mert Yarışıyor 😂 Demet akalın vs Seda Sayan #shorts

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