Küs Ünlüleri Tahmin Et: Ebru Gündeş, Çağla Şıkel, Serdar Ortaç!
Küs Ünlüleri Tahmin Et: Ebru Gündeş, Çağla Şıkel, Serdar Ortaç!
Magazin dünyasına ne kadar hakimsin?
Küs ünlüleri tanıyor musun?
Onedio videomuzun sorularını ayağınıza getirdik, “Kısmetse Olur” Buse ve Mert'e sorduğumuz sorulardan size de bir test hazırladık.
Hazır mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlk sorumuzla başlayalım: Demet Akalın hangi ünlü isimle küs?
Serdar Ortaç'ın hangi ünlüyle küs olduğunu biliyor musun?
Peki ya Nurgül Yeşilçay?
Son olarak Çağla Şıkel kiminle küs?
Kaç soruya doğru cevap verdin?
Yorumlarda belirtmeyi ve videomuzu izlemeyi unutma!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Küs Ünlüleri Tahmin Et 😂 Kısmetse Olur Buse ve Mert Yarışıyor 😂 Demet akalın vs Seda Sayan #shorts
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda