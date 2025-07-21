Kuruluş Osman’da Ayrılık Sinyali mi? Burak Özçivit Yapımcıyı ve Resmi Hesabı Takipten Çıktı, Ortalık Karıştı!
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, tam 6 sezondur büyük ses getiriyor. Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı dizi, gelecek sezon da izleyici karşısına çıkacaktı. Ancak hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı ve bu hamle kafaları epey karıştırdı. 6 sezondur dizinin başrolü olan Burak Özçivit, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı ve Kuruluş Osman'ın resmi hesabını takipten çıktı.
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Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden uyarlanan Kuruluş Osman, tam 6 sezondur ATV ekranlarında yayınlanıyor.
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7. sezonuyla da izleyici karşısına çıkacak Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve dizinin resmi hesabını takipten çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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