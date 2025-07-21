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Kuruluş Osman’da Ayrılık Sinyali mi? Burak Özçivit Yapımcıyı ve Resmi Hesabı Takipten Çıktı, Ortalık Karıştı!

Kuruluş Osman’da Ayrılık Sinyali mi? Burak Özçivit Yapımcıyı ve Resmi Hesabı Takipten Çıktı, Ortalık Karıştı!

Kuruluş Osman
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.07.2025 - 19:46

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, tam 6 sezondur büyük ses getiriyor. Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı dizi, gelecek sezon da izleyici karşısına çıkacaktı. Ancak hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı ve bu hamle kafaları epey karıştırdı. 6 sezondur dizinin başrolü olan Burak Özçivit, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı ve Kuruluş Osman'ın resmi hesabını takipten çıktı.

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Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden uyarlanan Kuruluş Osman, tam 6 sezondur ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden uyarlanan Kuruluş Osman, tam 6 sezondur ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Burak Özçivit'in Osman Bey'e hayat verdiği dizide birbirinden ünlü isimler yer alıyor. İki sezon boyunca sezonun reyting zirvesinde yer alan dizi, hala gününün zirvesini zorlamaya devam ediyor.

7. sezonuyla da izleyici karşısına çıkacak Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve dizinin resmi hesabını takipten çıktı.

7. sezonuyla da izleyici karşısına çıkacak Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve dizinin resmi hesabını takipten çıktı.

Şu ana dek diziden ayrılacağına dair bir iddia ortaya atılmasa da Burak Özçivit'in hamlesi kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncudan ya da yapımdan duruma ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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