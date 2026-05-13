article/comments
article/share
Haberler
TV
Kuruluş Orhan Bugün Var mı? Kuruluş Orhan Neden Yok?

Kuruluş Orhan Bugün Var mı? Kuruluş Orhan Neden Yok?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
13.05.2026 - 18:04

Mert Yazıcıoğlu ve Alina Boz’un başrolündeki Kuruluş Orhan yeni bölümüyle ilgili gündeme geldi. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan’ın akıbetine dair seyirciler meraklandı. “13 Mayıs Çarşamba akşamı Kuruluş Orhan’ın yeni bölümü yayınlanacak mı?” gibi sorular araştırılmaya başlandı. Sizler için Kuruluş Orhan’a dair detayları araştırdık.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuruluş Orhan Bugün Var mı?

Kuruluş Orhan Bugün Var mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan’ın yeni bölümü bu akşam (13 Mayıs Çarşamba) yayınlanmayacak. Kuruluş Orhan bugün tekrar bölümüyle ekranlarda olacak.

Kuruluş Orhan Neden Yok?

Kuruluş Orhan Neden Yok?

Sevilen ATV dizisi Kuruluş Orhan bugün kanalın maç yayını yapması nedeniyle yayınlanmayacak. 20.30’da ATV ekranlarında Gençlerbirliği - Trabzonspor karşılaşması yer alacak.

Kuruluş Orhan Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kuruluş Orhan Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kuruluş Orhan maç yayının ardından saat 22.40’ta 23. bölümüyle (tekrar) seyirci karşısında çıkacak. Yeni bölümünün ise bir değişiklik olmazsa haftaya 20 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacağı düşünülüyor.

13 Mayıs Çarşamba ATV Yayın Akışı

13 Mayıs Çarşamba ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor

22:40 Kuruluş Orhan 23.Bölüm

02:00 Ateş Kuşları

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın