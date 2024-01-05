"Kurt Bakışlım" Sözleriyle Tanınan Aşkolog Dilara Arıkanlı Hangi Estetik Ameliyatını Olacağını Açıkladı
"Kurt Bakışlım" Sözleriyle Tanınan Aşkolog Dilara Arıkanlı Hangi Estetik Ameliyatını Olacağını Açıkladı
Aşkolog unvanıyla tanınan ve 'Kurt Bakışlım' söylemiyle hafızalara kazınan ünlü isim Dilara Arıkanlı, estetik operasyon kararını duyurdu. Kendine özgü tarzı ve benzersiz bakış açısıyla tanınan Arıkanlı, göğüs küçültme ameliyatı olacağını takipçileriyle paylaştı.
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Sosyal medya hesaplarında kadın erkek ilişkilerini esprili bir dille anlatan Dilara Arıkanlı'yı mutlaka duymuşsunuzdur.
Aşkolog unvanıyla tanınan ünlü fenomen, verdiği garip ilişki tavsiyeleri ile kısa süre içerisinde geniş bir hayran kitlesi edinmişti.
"Kurt bakışlım" sözüyle adını duyuran Dilara Arıkanlı, geçtiğimiz gün takipçileri ile önemli bir haberi paylaştı.
Arıkanlı, Instagram hesabından paylaştığı storyde "yarın çok istediğim bir ameliyatı olacağım" dedi.
Ünlü fenomen daha sonra ise göğüs küçültme ameliyatı olacağını açıkladı.
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Arıkanlı'nın bu kararı "Hayat bitti" yorumlarıyla karşılandı.
Siz ünlü fenomenin bu kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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