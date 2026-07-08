Kur'an'da Zaman, Tarih ve İnsan

Bunun yerine zamanın farklı yüzlerini taşıyan çok sayıda ifade kullanılır. Hatta Dehr” suresine, yani “zaman” olarak bilinen sureye bakıldığında, onun diğer adı “İnsan” suresidir. Bu bile tek başına şunu düşündürür: Zaman ve insan birbirinden ayrı iki şey değil aynı hakikatin iki yüzü olabilir.

Zaman, tek tip ve düz bir çizgi gibi ele alınmamalı; farklı hızları, farklı yoğunlukları ve farklı anlam katmanları olan bir deneyim alanı olarak görülmelidir. Kur’an’daki kelime çeşitliliği tam da bunu gösterir.

Mesela iki uç düşünülür: Bir tarafta “vakt” vardır: belirli, ölçülebilir, takvime bağlanmış zaman. Bir toplantı saati, bir randevu, bir ibadet vakti gibi net durumları ifade eden bir zaman ifadesi.

Diğer tarafta ise “dehr” vardır: ucu görünmeyen, çağları içine alan, insan zihninde neredeyse sonsuzluk hissi uyandıran zaman. Hatta bazı anlatımlarda inkârcı bir bakışın “bizi ancak zaman (dehr) yok eder” dediği aktarılır. Yani zaman, burada bir güç gibi konumlandırılır.

Bu iki uç arasında ise birçok zaman katmanı vardır:

“Asr” bazen bir ikindi vakti, bazen bir çağdır.

“Ecel” ise her varlığa özel çizilmiş kişisel zaman sınırıdır.

Burada mesele kelimelerin sözlük anlamı değildir.

Asıl mesele, zamanın tek bir kalıba sıkıştırılmamasıdır.

Zamanını döngüsel olarak kabul eden birçok millet ve inanış vardır. Mayaların, Hinduizmin, Budizmin, Stoacıların vs. zaman konusunda günümüzdekinden çok farklı inanışları var. Tüm bunlardan hareketle zaman düz bir çizgi gibi değil çok katmanlı bir gerçeklik olarak ele alınmalıdır.

Bu çok katmanlı zaman anlayışı, klasik İslam düşüncesinde de farklı şekillerde ele alınmıştır.

Genel çerçevede iki temel alan belirginleşir:

Birincisi: dünyevi zaman

Yani güneşin doğup batmasıyla ölçülen, ibadetleri, çalışmayı, mevsimleri belirleyen fiziksel zaman…

Bu zaman içinde insana sürekli şu hatırlatılır:

Geçmişi hatırlayıp ondan desler çıkarmak, içinde bulunulan anı değerlendirmek ve geleceğe, onu inşa etmek üzere, hazırlıklı olmak.

İkincisi: gaybî zaman

Yani ölçü aletlerinin yetersiz kaldığı, insan algısının sınırlarını aşan zaman boyutu…

Burada zaman artık lineer bir akış değil, farklı bir varlık düzeyidir.

Bazı anlatımlarda meleklerin bir gününün insan hesabıyla bin yıl veya elli bin yıl gibi ifade edilmesi, bu ölçek farkına dikkat çeker.

Bu, zamanın mutlak değil; varlık düzeyine göre değişen bir deneyim olduğunu düşündürür.

Fakat zamanın esnekliği sadece metafizik alanda değil, insanın kendi içinde de gözlemlenir.