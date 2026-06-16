''Kupa Günlüğü'' Turnuvanın Nabzını Tutuyor
A Milli Futbol Takımı’mızın 24 sene sonra katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tam gaz devam ediyor. Dünya üzerinde milyonlarca kişi maçla yatıp maçla kalkıyor.
Kimsenin göremediğini gördü.
Özel değerlendirmeler!
Usta yorumcu kadrosuyla A Milli Takımımızın Paraguay ve ABD maçlarının öncesinde ve maç bitimlerinde yayına gelecek Kupa Günlüğü programı; mücadeleye dair özel değerlendirmeler, sıcağı sıcağına canlı bağlantılar, özel röportajlar ve akıllı ekranda yapılacak taktik analizlerle ekrana gelecek.
Son dakika gelişmeleri!
Turnuvanın düzenlendiği Amerika, Meksika ve Kanada’dan son dakika gelişmelerini aktarmak üzere Kanada’dan Serhan Türk ve ABD’den Yunus Paksoy ile Damla Uğurtürk canlı bağlantılarla milli coşkuyu ve kupa atmosferini anbean Türkiye’ye aktaracak.
Sadece Milli Maçlar için değil, her akşam.
D-Smart ve D-Smart GO, futbolseverleri sadece milli maç günlerinde değil şampiyona süresince de ekran başına davet ediyor. Milli maç günlerinin haricinde, her akşam saat 20.00’de canlı yayınlanacak olan Kupa Günlüğü, turnuvanın tüm röntgenini çekecek.
Spor Smart'ta ve D-Smart Go'da!
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