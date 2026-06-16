''Kupa Günlüğü'' Turnuvanın Nabzını Tutuyor

Usta yorumcu kadrosuyla A Milli Takımımızın Paraguay ve ABD maçlarının öncesinde ve maç bitimlerinde yayına gelecek Kupa Günlüğü programı; mücadeleye dair özel değerlendirmeler, sıcağı sıcağına canlı bağlantılar, özel röportajlar ve akıllı ekranda yapılacak taktik analizlerle ekrana gelecek.

Son dakika gelişmeleri!

Turnuvanın düzenlendiği Amerika, Meksika ve Kanada’dan son dakika gelişmelerini aktarmak üzere Kanada’dan Serhan Türk ve ABD’den Yunus Paksoy ile Damla Uğurtürk canlı bağlantılarla milli coşkuyu ve kupa atmosferini anbean Türkiye’ye aktaracak.