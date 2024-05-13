Kullandığın Temizlik Malzemelerine Göre Hangi Çağa Aitsin?
Kullandığın Temizlik Malzemelerine Göre Hangi Çağa Aitsin?
Hayatımızın bir parçası olan temizlik, zaman içinde farklı malzemeler ve yöntemlerle şekillendi. Peki, senin temizlik anlayışın hangi çağa daha çok uyuyor?
Bu eğlenceli testle, temizlik tercihlerinle hangi çağa daha çok ait olduğunu keşfetmeye ne dersin? Haydi, başlayalım!
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1. İlk olarak, bir lekeyi temizlemek için hangi yöntemi tercih edersin?
2. Peki, evde bir kokuyu gidermek için hangi yöntemi tercih edersin?
3. Bulaşık yıkarken hangi araçları kullanırsın?
4. Zemin temizliği için hangi malzemeleri tercih edersin?
5. Tuvalet temizliği için hangi ürünü kullanırsın?
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