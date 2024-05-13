Kullandığın Temizlik Malzemelerine Göre Hangi Çağa Aitsin?

Hayatımızın bir parçası olan temizlik, zaman içinde farklı malzemeler ve yöntemlerle şekillendi. Peki, senin temizlik anlayışın hangi çağa daha çok uyuyor?

Bu eğlenceli testle, temizlik tercihlerinle hangi çağa daha çok ait olduğunu keşfetmeye ne dersin? Haydi, başlayalım!