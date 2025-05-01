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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.05.2025 - 15:01

Yeni adı X gönlümüzden silemedikleri adıyla Twitter mizah açısından derya deniz. Kimi en akıllıca video kesitlerini paylaşıyor, kimi günlük hayatta yaşadıklarını paylaşıyor, kimi de cuk oturan tespitlerle ekranlarımıza konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Bu kadar net konuşmasaydınız.

Bu kadar net konuşmasaydınız.
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Bir tespit...

Bir tespit...
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Bir de kelime şakası geldi.

Bir de kelime şakası geldi.
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Vefa önemlidir.

Vefa önemlidir.
twitter.com

Sosyoloji 101

Sosyoloji 101
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Zor bir soru!

Zor bir soru!
twitter.com

👇

👇
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İşin yoksa açıkla!

İşin yoksa açıkla!
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Yine de her yerde söylemeyin.

Yine de her yerde söylemeyin.
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Haftaya görüşmek üzere 👋

Haftaya görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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