Küçükken Neşesiyle Bizi Coşturan, Büyüyünce Anlamıyla Şaşkına Çeviren 12 Şok Edici Şarkı
Küçükken Neşesiyle Bizi Coşturan, Büyüyünce Anlamıyla Şaşkına Çeviren 12 Şok Edici Şarkı
Küçükken sadece ritmiyle mutlu olduğumuz, büyüyünce 'Bu sözler neymiş ya?!' diye hayrete düştüğümüz o efsane şarkılar... Çocukluğumuzun masum eğlenceleri aslında pek de masum değilmiş! İşte neşeyle dans ederken anlamını hiç sorgulamadığımız, büyüyünce bizi ters köşe yapan 12 şarkı!
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1. Murat Dalkılıç - Bi Güzellik Yapsana
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2. Tarkan - Acımayacak
3. Gülşen - Bi An Gel
4. Hadise - Deli Oğlan
5. Babutsa - Yanayım Yanayım
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6. Tuğba Ekici - O Şimdi Asker
7. Kenan Doğulu - Çakkıdı
8. Tarkan - Kır Zincirlerini
9. Hepsi - Dur Dur
10. Hande Yener - Romeo
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11. Emel Müftüoğlu - Deli Et Beni
12. İsmail YK - Şappur Şuppur
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