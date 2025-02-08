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Küçükken Neşesiyle Bizi Coşturan, Büyüyünce Anlamıyla Şaşkına Çeviren 12 Şok Edici Şarkı

etiket Küçükken Neşesiyle Bizi Coşturan, Büyüyünce Anlamıyla Şaşkına Çeviren 12 Şok Edici Şarkı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
08.02.2025 - 23:58

Küçükken sadece ritmiyle mutlu olduğumuz, büyüyünce 'Bu sözler neymiş ya?!' diye hayrete düştüğümüz o efsane şarkılar... Çocukluğumuzun masum eğlenceleri aslında pek de masum değilmiş! İşte neşeyle dans ederken anlamını hiç sorgulamadığımız, büyüyünce bizi ters köşe yapan 12 şarkı!

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1. Murat Dalkılıç - Bi Güzellik Yapsana

2. Tarkan - Acımayacak

3. Gülşen - Bi An Gel

4. Hadise - Deli Oğlan

5. Babutsa - Yanayım Yanayım

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6. Tuğba Ekici - O Şimdi Asker

7. Kenan Doğulu - Çakkıdı

8. Tarkan - Kır Zincirlerini

9. Hepsi - Dur Dur

10. Hande Yener - Romeo

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11. Emel Müftüoğlu - Deli Et Beni

12. İsmail YK - Şappur Şuppur

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sabrina
sabrina
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