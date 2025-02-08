Küçükken Neşesiyle Bizi Coşturan, Büyüyünce Anlamıyla Şaşkına Çeviren 12 Şok Edici Şarkı

Küçükken sadece ritmiyle mutlu olduğumuz, büyüyünce 'Bu sözler neymiş ya?!' diye hayrete düştüğümüz o efsane şarkılar... Çocukluğumuzun masum eğlenceleri aslında pek de masum değilmiş! İşte neşeyle dans ederken anlamını hiç sorgulamadığımız, büyüyünce bizi ters köşe yapan 12 şarkı!